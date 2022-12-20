По понятиям: Получившим поддельные паспорта Израиля Пугачевой и Собчак озвучили приговор

На днях сало известно, что Алла Пугачева и Ксения Собчак незаконно получили израильские паспорта, и теперь их могут аннулировать. Пособники опальных звезд уже задержаны на Земле обетованной и ждут своего приговора. Ими оказались сотрудники израильской миграционной службы, которые открыли центр выдачи документов в выходной день и после официального завершения рабочего дня. Пугачева и Собчак делали паспорта в разные дни и разными способами, но оба раза были неправомерными, а именно – “по понятиям”, как в российских 90-х. Видимо, по привычке, что все сойдет с рук.

Сотрудница агентства репатриации Зоя Шафрани прокомментировала для Пятого канала скандал с паспортами Аллы Пугачевой и Ксении Собчак. Она уверена, что документы можно считать подделкой.

“Здесь подделка документов, потому что если это какая-то схема получения нелегального гражданства, там должен быть замешан консул”, – рассказала она.

Если все действительно так, то речь идет о международном скандале, ведь в деле замешано уполномоченное лицо Израиля. А значит, не все в этой стране так честно, как они выдают.

Эксперт добавила, что процедура получения израильского паспорта весьма сложная и не быстрая. Каждый этап лично контролируется консулом страны.