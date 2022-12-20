В Чувашии загорелся газопровод

Магистральный газопровод загорелся в деревне Ямбахтино Вурнарского района в Чувашской Республике. Как сообщает URA.RU, по предварительным данным возгорание произошло из-за утечки газа. В результате инцидента погибли три человека.

Как пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”, рядом с местом возгорания находятся жилые дома и интернат. Нить, на которой начался пожар, является одной из важнейших в стране, так как через нее идет газ в Европу.

Кадры с места событий появились в распоряжении телеканала “360”.