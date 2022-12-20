 

В Чувашии загорелся газопровод

20.12.2022, 13:47, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Магистральный газопровод загорелся в деревне Ямбахтино Вурнарского района в Чувашской Республике. Как сообщает URA.RU, по предварительным данным возгорание произошло из-за утечки газа. В результате инцидента погибли три человека.

Как пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”, рядом с местом возгорания находятся жилые дома и интернат. Нить, на которой начался пожар, является одной из важнейших в стране, так как через нее идет газ в Европу.

Кадры с места событий появились в распоряжении телеканала “360”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09.21 / Шойгу объявил об экстренном проведении военных учений в Павлодарской и Петропавловской областях Казахстана

17.12.21 / Подозреваемая в мошенничестве экс-судья Хахалева покинула Россию

18.11.21 / Виталину Цымбалюк-Романовскую обвинили в опустошении счетов Джигарханяна

28.02.22 / В России сохранят условия по выданным до повышения ставки кредитам

03.06.21 / На каких клетках шахматной доски бывают съедены фигуры

23.09.21 / Уютно, тепло, стильно: 10 способов носить свитеры с высоким воротом осенью и не выглядеть скучно

19.11.21 / Вирус-угонщик: герпес проникает в мозг на «белковом моторе» клеток кожи

17.09.21 / Экономим воду и быстро чистим. Как приготовить яйца без воды

30.12.21 / Все артисты, имеющие недвижимость в США, будут признаны иностранными агентами

21.08.21 / Микроавтобусы УАЗ с 2022 года получат освещение салона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика