Руководство Apple задумалось об отключении всех смартфонов старше трёх лет

На экологическом саммите, прошедшем недавно в Брюсселе, европейские представители компании Apple предположили, что необходимо предпринять «срочные действия», чтобы прекратить практику использования устаревших и неэкологичных устройств во время энергетического кризиса.

По мнению Тима Кука, которое было озвучено его уполномоченными представителями, энергопотребление смартфонов, которым более трёх лет с момента выпуска, «грубо превышает» современные экологические нормы. Огромное количество электроэнергии расходуется впустую.

Если идея Кука будет реализована, все iPhone и iPad старше трёх лет будут дистанционно приводиться в нерабочее состояние – на их экранах будет отображаться исключительно предложение посетить ближайший магазин Apple. Эвакуировать пользовательские данные можно будет при условии активации аккаунта на новом устройстве.

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