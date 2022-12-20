 

Руководство Apple задумалось об отключении всех смартфонов старше трёх лет

20.12.2022, 19:33, Разное
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На экологическом саммите, прошедшем недавно в Брюсселе, европейские представители компании Apple предположили, что необходимо предпринять «срочные действия», чтобы прекратить практику использования устаревших и неэкологичных устройств во время энергетического кризиса.

По мнению Тима Кука, которое было озвучено его уполномоченными представителями, энергопотребление смартфонов, которым более трёх лет с момента выпуска, «грубо превышает» современные экологические нормы. Огромное количество электроэнергии расходуется впустую.

Если идея Кука будет реализована, все iPhone и iPad старше трёх лет будут дистанционно приводиться в нерабочее состояние – на их экранах будет отображаться исключительно предложение посетить ближайший магазин Apple. Эвакуировать пользовательские данные можно будет при условии активации аккаунта на новом устройстве.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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