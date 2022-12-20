Бизнесмен Пригожин принял участие в церемонии прощания с героически погибшими летчиками Су-24М ЧВК «Вагнер»

Церемония прощания с летчиками авиационного крыла ЧВК «Вагнер» прошла сегодня утро на одном из российских аэродромов.

Мероприятие посетили сослуживцы пилотом Су-24М Александра Антонова и Владимира Никишина, которые героически погибли под Бахмутом 2 декабря.

Также на церемонии прощания присутствовал предприниматель Евгений Пригожин, которому СМИ приписывают создание ЧВК «Вагнер». Он сообщил, что летчики были посмертно награждены звездами Героя России.

«Сегодня наши боевые товарищи, Александр Антонов и Владимир Никишин, улетают домой. Их контракт окончен. Они выполнили его с честью», — заявил Пригожин

Напомним, члены экипажа Су-24М с бортовым номером RF-93798 2 декабря погибли при выполнении боевой задачи, когда приняли решение направить горящий бомбардировщик в скопление сил противника.

Повторив подвиг Героя СССР Николая Гастелло летчики Антонов и Никишин не допустили бронетанкового прорыва русских позиций. Самолет потерпел крушение за линией соприкосновения.

Согласно информации из СМИ, Евгений Пригожин лично встречал гробы с телами бойцов, переданные военнослужащими ВСУ. Известно, что они были покрыты флагами РФ и ЧВК «Вагнер» в знак уважения перед заслугами погибших летчиков.