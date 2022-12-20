Брючный костюм и классическое “маленькое черное платье”: самые стильные образы для женщин 40+, которые сейчас в тренде

Девушки 20 – 30 лет любят экспериментировать со своим образом. Многие из них еще не определились со своим любимым стилем. Однако в возрасте 40 лет и старше эксперименты остаются позади, и женщины точно знают, какая одежда им идет. В зрелые годы стоит выбирать самые высококачественные, комфортные и хорошо сидящие вещи. Если вы решили обновить свой гардероб, то обратите внимание на наши советы. Мы приведем самые модные образы для женщин сорок плюс.

Жакет

Красивый и элегантный жакет – базовая вещь в гардеробе женщины 40+. Эксперты по моде рекомендуют выбирать модель, которая выглядит уникально и выделяется среди других.

Если вы хотите, чтобы ваш жакет бросался в глаза, выбирайте изделие из оригинальных тканей или необычного цвета. Рассмотрите вещь из бархата, этот материал всегда выглядит роскошно. Стоит также обратить внимание на жакеты цвета драгоценных камней. Такие благородные оттенки никогда не выходят из моды.

Наряд в кремовых тонах

Добавьте в свой гардероб комплект в кремовых тонах. В него может входить юбка, свитер, сапоги и сумка. Такой ансамбль сделает ваш облик утонченным и женственным. Он подойдет как для повседневности, так и для особых случаев.

Структурированная сумка

Структурированная сумка имеет строгую геометрическую форму. Это классический аксессуар для любого сезона или мероприятия. Он универсален и подходит как для дневных, так и для вечерних нарядов.

Широкие брюки с высокой талией

Современная мода отдает предпочтение свободным силуэтам. Смените зауженные или прямые брюки на изделия с высокой посадкой и широкими штанинами. Отдавайте предпочтение ярким и смелым оттенкам. Дополните свой образ длинным кардиганом под цвет брюк.

Длинный кардиган

Мода на свободный силуэт касается не только брюк. Одним из последних трендов стали длинные и просторные кардиганы. Они визуально увеличивают рост и делают фигуру стройнее.

Белая блузка

Белая блузка – базовая вещь в гардеробе женщины. Если вы хотите создать повседневный и сдержанный образ, то сочетайте ее с джинсами.

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Белая блузка – универсальная вещь. Ее можно сочетать с большинством предметов гардероба. Вы можете носить ее с блейзером или накинуть поверх футболки, расстегнув пуговицы. Если вам нравится смелый образ, то носите эту одежду с галстуком-бабочкой.

Маленькое черное платье

Маленькое черное платье никогда не выходит из моды. Это прекрасная основа для создания многих нарядов. Эта вещь позволит вам мгновенно превратить свой повседневный образ в элегантный или праздничный. Вы можете дополнить его красивым блейзером или яркими украшениями.

Вы можете стилизовать маленькое черное платье под особенности своей фигуры. Например, если у вас красивые плечи, то выбирайте модель на одно плечо.

Сапоги до колена

Сапоги высотой до колена – классический вариант зимней и осенней обуви. Сочетайте их с модными широкими брюками. Если вы хотите продемонстрировать свою обувь, то аккуратно подверните штанины.

Свободные брюки требуют облегающего верха. Сочетайте их с топом на бретельках или водолазкой прилегающего силуэта.

Юбка-миди

Юбки-миди универсальны. Это базовая одежда, которой должно найтись место в гардеробе женщины любого возраста. Их можно легко стилизовать и вписать в любой образ.

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Одним из трендов последних месяцев стали плиссированные юбки-миди. Они создают мягкий и струящийся силуэт. Если вы любите остромодный стиль, то отдавайте предпочтение кожаным юбкам-миди.

Кожаные брюки

Кожаные брюки – это вещь, которая мгновенно изменит ваш образ. Однако их нужно правильно комбинировать с другими предметами гардероба.

Брюки из кожи сами по себе выглядят эффектно, а порой и экстравагантно. Чтобы ваш образ не был перегружен, сочетайте эту одежду со сдержанными вещами в минималистичном стиле.

Смешивайте ткани и текстуры

Когда наступает зима, следует пополнить свой гардероб теплыми вещами. Специалисты по моде рекомендуют сочетать изделия из тканей с разной текстурой. Например, вы можете скомбинировать блестящую атласную блузку с брюками из бархата или шерсти.

Монохромный образ

Монохромный образ не всегда является скучным. Он избавляет нас от необходимости подбирать вещи по цвету. Вы можете дополнить его аксессуарами аналогичных оттенков.

Брючный костюм

Брючный костюм должен присутствовать в арсенале каждой женщины 40+. Эта одежда обычно ассоциируется у нас с офисом. Но ее можно носить и за пределами работы. Она оживит ваш гардероб.

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Не стоит экономить на брючных костюмах синего и черного цвета. Это вечная классика, которая никогда не выйдет из моды. Что касается одежды ярких тонов, то следует выбирать более бюджетные варианты.

Макияж под монохромный наряд

Если вам нравятся монохромные наряды, то сочетайте с ними однотонный макияж. Используйте тени, карандаш для век, помаду и румяна одного оттенка. Вы можете отдавать предпочтение как теплым, так и прохладным тонам. Такой макияж не должен быть слишком ярким, иначе он будет перегружать ваш образ. Косметика должна лишь дополнять ваш наряд.

Белые лоферы

Добавьте в свой гардероб белые лоферы. Это удобная и практичная обувь, которая пришла на смену балеткам.

Лоферы белого цвета универсальны. Они сочетаются с разными оттенками и стилями одежды. Вы можете их носить как с носками, так и с колготками.

Смелые принты

В возрасте 40+ не стоит отказываться от вещей со смелыми принтами. Используйте животные, полосатые и геометрические принты. Сочетайте их с однотонными предметами гардероба.

Заключение

Эти трендовые вещи стоит включить в свой гардероб каждой женщине 40+. Они помогут вам создать модный и элегантный образ.