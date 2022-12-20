Секреты красоты Дарьи Екамасовой и других героинь фильма “Манифест новой женственности”

«Баня с вениками и кофе на рассвете»

Дарья Екамасова, актриса, 38 лет

Для меня первая помощь в борьбе со стрессом и усталостью — это баня с вениками. Хорошенько прогреться в парной и прыгнуть в ледяную купель! Море становится по колено после такой встряски, а кожа — как у младенца. Еще практикую перезагрузочный день. Никакой суеты, работы, дел, только вкусный чай, медитация, хорошее кино и здоровый сон. Ровно на следующий день я уже готова покорять мир. И мой главный ритуал, настраивающий и заряжающий настроением, — чашка утреннего кофе на природе. Я встаю за два часа до того, как просыпаются мои домашние, принимаю душ, делаю масочку, выхожу на свежий воздух и пью кофе. Без телефона, в тишине. Это то заветное время, когда ты чувствуешь абсолютное единение с этим миром, свою независимость, у тебя рождаются новые мечты и идеи.

«Спорт, горячая ванна и хорошая книга»

Екатерина Набойченко, пилот Russian Drift Series, искусствовед, 33 года

Лучший бьюти-ритуал для меня — занятия спортом. Я регулярно занимаюсь с персональным тренером. Спорт помог мне легко перенести беременность и процесс восстановления после родов, я ходила на тренировки за 11 дней до рождения сына и вернулась к ним спустя две недели. Для меня нет большего удовольствия, чем легкая боль в мышцах после тренировки.

Виктория Набойченко

Еще один ритуал, который я обожаю — принятие ванны. Готова сидеть в ней часами. Хорошая книга, столик для ванны с вкусняшками, свечи и приятная фоновая музыка… Даже не знаю, что может быть лучше для расслабления.

Я не пользуюсь декоративной косметикой, но с уважением отношусь к уходовой — в моем арсенале всегда лучшие образцы салонной косметики. Молочко для умывания, сыворотка, крем для лица, крем для глаз, завершающая сыворотка, маски — кажется, я уже не могу без этого существовать.

«Интервальное голодание и любимая еда»

Виктория Портфолио, блогер-миллионник, 35 лет

Стараюсь посещать спортивный зал минимум три раза в неделю. Для меня очень важно питание. Обязательно радую себя любимыми блюдами, дополняя их травяными чаями. Я на интервальном голодании, поэтому для меня это радость. Регулярно хожу на расслабляющий массаж. Как и все творческие люди, иногда сталкиваюсь с выгоранием. Тут не обойтись без полноценного отдыха. Сменить обстановку, уехать куда-нибудь — порой просто необходимо.

Виктория Портфолио

«Источник энергии»

Представитель Mriya Life Institute

Личные бьюти-ритуалы — это то, что мы делаем только для себя. Время, которое человек проводит наедине с собой и в заботе о себе. Время, которое помогает наладить связь с телом. Бьюти-ритуалы учат нас быть счастливыми в моменте. А еще — выбирать близкие нам, настоящие ценности. Наступает полное принятие себя, а значит, и факта, что вокруг тебя разные люди. Зарождается любовь через принятие к этим людям. А любовь наполняет тебя. И делает счастливым человеком. Такой вот любопытный круговорот энергии в природе.

Справка о ключевых процедурах Mriya Life Institute

Институт активного долголетия Mriya Life Institute, расположенный на территории Mriya Resort & SPA, предоставляет широкий спектр процедур. Check-up программы позволяют выявить угрозы здоровью за много лет до того, как они превратятся в заболевания. Оздоровительные программы и восстановительные процедуры — на уникальном оборудовании. К примеру, с использованием исключительной по своим свойствам микротоковой ванны Humewa. Индивидуальная корректировка витаминно-минерального баланса и сбалансированное питание, когда блюда шеф-повар готовит совместно с диетологом-нутрициологом. Специальные антистресс-программы, направленные на восстановление физического баланса и ментальных состояний. Персональные тренировки. А также любые рекреационные ресурсы средиземноморского климата Южного берега Крыма.