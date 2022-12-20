В сети появились первые кадры нового ромкома с Риз Уизерспун и Эштоном Катчером в главных ролях

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первые официальные кадры новой романтической комедии “Твое место или мое” с актерским тандемом мечты в главных ролях — Эштоном Катчером и Риз Уизерспун. Режиссером картины выступила автор “Дьявол носит Prada”, “27 свадеб” и “Мы купили зоопарк” Элин Брош МакКенна.

О выходе картины стало известно весной прошлого года. Для голливудских звезд это будет первый совместный фильм. А для Катчера в частности — первый ромком с 2011 года, когда на экраны вышли фильмы “Больше чем секс” и “Старый Новый год”.

Нам просто было весело! – сказал он о работе с Уизерспун. – Я могу поговорить с Риз о чем угодно — об актерской игре, бизнесе, детях, средствах массовой информации, футболе. Она всегда в деле.

Лента расскажет о лучших друзьях, живущих на противоположных берегах США. Однажды они решают на неделю поменяться домами, и это решение круто меняет их жизнь. Премьера состоится на Netflix 10 февраля 2023 года.