 

В сети появились первые кадры нового ромкома с Риз Уизерспун и Эштоном Катчером в главных ролях

20.12.2022, 18:55, Разное
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Стриминговый сервис Netflix опубликовал первые официальные кадры новой романтической комедии “Твое место или мое” с актерским тандемом мечты в главных ролях — Эштоном Катчером и Риз Уизерспун. Режиссером картины выступила автор  “Дьявол носит Prada”, “27 свадеб” и “Мы купили зоопарк” Элин Брош МакКенна.

О выходе картины стало известно весной прошлого года. Для голливудских звезд это будет первый совместный фильм. А для Катчера в частности — первый ромком с 2011 года, когда на экраны вышли фильмы “Больше чем секс” и “Старый Новый год”. 

Нам просто было весело! – сказал он о работе с Уизерспун. – Я могу поговорить с Риз о чем угодно — об актерской игре, бизнесе, детях, средствах массовой информации, футболе. Она всегда в деле.

Лента расскажет о лучших друзьях, живущих на противоположных берегах США. Однажды они решают на неделю поменяться домами, и это решение круто меняет их жизнь. Премьера состоится на Netflix 10 февраля 2023 года.


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