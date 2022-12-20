 

Бывшую секретаршу нацистского концлагеря приговорили к двум годам условно

20.12.2022, 18:40, Разное
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В Германии завершился судебный процесс в отношении 97-летней Ирмгард Фюрхнер, в годы Второй мировой войны работавшей в концлагере Штутгоф. Как пишет Der Spiegel, Фюрхнер получила два года условно за пособничество в совершении массовых убийств. Отмечается, что это, возможно, последний в Германии процесс, связанный с преступлениями нацистов.


AP

Суд города Итцехо вынес приговор по делу бывшей секретарши концлагеря Штутгоф, пишет Der Spiegel. 97-летняя Ирмгард Фюрхнер получила два года условно, после того как суд признал её виновной в пособничестве тысячам убийств.

Издание пишет, что Фюрхнер работала в концлагере Штутгоф с 1943-го по 1945 год в должности секретарши, оказывая помощь людям, виновным в систематических убийствах заключённых. Поскольку Фюрхнер на момент вступления в должность было 18 лет, её дело рассматривала комиссия по делам несовершеннолетних.

Адвокаты Фюрхнер настаивали на том, чтобы признать их подзащитную невиновной, пишет Der Spiegel. По мнению адвокатов, сторона обвинения не смогла убедительно доказать факт, что Фюрхнер было знала о систематических убийствах на территории концлагеря. При этом в своём заключительном слове Фюрхнер заявила, что раскаивается.

Во время Второй мировой войны в лагере Штутгоф в городе Данциг содержалось более 100 тыс. заключённых, пишет Der Spiegel. По данным историков, 65 тыс. из них умерли. Отмечается, что узники концлагеря содержались в нечеловеческих условиях: большинство из них умерло от инфекций, истощения и насилия. В концлагере также была расположена газовая камера.

Der Spiegel напоминает, что процесс над Фюрхнер начался в сентябре 2021 года. Вполне возможно, что это был последний судебный процесс в Германии, связанный с преступлениями нацистов. 


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