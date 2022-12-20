 

Из дома Роберта де Ниро в Нью-Йорке чуть не украли рождественские подарки

20.12.2022, 18:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Из дома знаменитого актёра Роберта де Ниро в Нью-Йорке попытались украсть приготовленные на Рождество подарки, пишет The Hill. Как сообщили в полиции, подозреваемая в серии ограблений 30-летняя женщина была задержана после того, как незаконно проникла в дом и «попыталась вынести имущество» из гостиной.


AP

Подозреваемая в целой серии грабежей жительница Нью-Йорка была поймана полицией после попытки совершить кражу рождественских подарков из дома актёра Роберта Де Ниро, пишет The Hill. Как пояснил представитель Департамента полиции Нью-Йорка (NYPD), в понедельник утром она была замечена при входе в таунхаус, который снимает актёр.

После чего она незаконно проникла в дом через подвальную дверь, на которой позже были обнаружены следы взлома, и «попыталась вынести имущество» из гостиной, говорится в сообщении полиции. Подозреваемой оказалась 30-летняя женщина, которая затем была задержана по месту жительства. 

По словам полиции, она не только запланировала кражу рождественских подарков из резиденции Де Ниро, но также подозревается в целой серии ограблений в разных районах Нью-Йорка. В то же время представитель актёра сообщил, что Де Ниро действительно арендует этот таунхаус на Манхэттене, однако не намерен делать никаких заявлений по поводу инцидента.

79-летний Де Ниро получил многочисленные премии и признание публики за свою почти 60-летнюю работу в киноиндустрии, напоминает The Hill. Он всемирно известен благодаря своим ролям в таких популярных фильмах, как «Славные парни», «Таксист», «Бешеный бык», «Крёстный отец», и многих других.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08.22 / Доказано: алкоголь ускоряет процессы старения

16.01.21 / Сеть алкомаркетов «Бристоль» первой поддержала инициативу президента о скидках по значку ГТО

08.09.20 / Мнение: Лукашенко обезглавил протест внутри Белоруссии

24.05.21 / As it fights a pandemic, CDC wages a second battle to win back trust

13.09.22 / Мнение: Модус операнди

17.07.22 / Франция заявила, что пожары уничтожили 10,5 миллионов гектаров леса

09.11.22 / Тест: угадайте советский фильм по кадру

02.10.22 / Le Figaro – «разве не лицемерно?» — осуждавший Африку Евросоюз теперь сжигает даже больше угля

09.09.22 / Мнение: Британией теперь правит Карл III

26.04.21 / Ольга Бузова выпустит песню «Медалька» в честь Дня Победы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика