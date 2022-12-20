Из дома Роберта де Ниро в Нью-Йорке чуть не украли рождественские подарки

Из дома знаменитого актёра Роберта де Ниро в Нью-Йорке попытались украсть приготовленные на Рождество подарки, пишет The Hill. Как сообщили в полиции, подозреваемая в серии ограблений 30-летняя женщина была задержана после того, как незаконно проникла в дом и «попыталась вынести имущество» из гостиной.



AP

Подозреваемая в целой серии грабежей жительница Нью-Йорка была поймана полицией после попытки совершить кражу рождественских подарков из дома актёра Роберта Де Ниро, пишет The Hill. Как пояснил представитель Департамента полиции Нью-Йорка (NYPD), в понедельник утром она была замечена при входе в таунхаус, который снимает актёр.

После чего она незаконно проникла в дом через подвальную дверь, на которой позже были обнаружены следы взлома, и «попыталась вынести имущество» из гостиной, говорится в сообщении полиции. Подозреваемой оказалась 30-летняя женщина, которая затем была задержана по месту жительства.

По словам полиции, она не только запланировала кражу рождественских подарков из резиденции Де Ниро, но также подозревается в целой серии ограблений в разных районах Нью-Йорка. В то же время представитель актёра сообщил, что Де Ниро действительно арендует этот таунхаус на Манхэттене, однако не намерен делать никаких заявлений по поводу инцидента.

79-летний Де Ниро получил многочисленные премии и признание публики за свою почти 60-летнюю работу в киноиндустрии, напоминает The Hill. Он всемирно известен благодаря своим ролям в таких популярных фильмах, как «Славные парни», «Таксист», «Бешеный бык», «Крёстный отец», и многих других.