 

“Решила отомстить”: показавшая нового мужика Муцениеце похвасталась кольцом

20.12.2022, 18:22, Разное
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В сентябре
Агата Муцениеце
обнималась с юным красавцем в бескрайнем поле сурепки, затем чуть не довела до сердечного приступа своих подписчиков фотографией, где целует Владимира Селиванова, знакомого всем по сериалу “Реальные пацаны”.

Дальше – больше! Буквально пару дней назад Агата Муцениеце оказалась в обществе Давы, прямо на глазах которого даже рискнула погладить свою мохнатку! Начинающий певец также удостоился чести быть выложенным в оживающий на глазах блог матери-одиночки. Снимок, на котором он нежно вжался в бывшую жену Павла Прилучного сзади, свел с ума подписчиков Агаты Муцениеце.

“Нереальное фото”, “Даже не знала, что Агата может с кем-то красиво так смотреться”, “Так суперски смотрятся”, – захлебнулся от сахарной патоки блог показавшей нового мужика Агаты Муцениеце.

Вчера вечером, став участницей званого ужина, Муцениеце оказалась соседкой самого Филиппа Киркорова. Актрису так восхитило кольцо поп-короля, что она осмелилась попросить у Филиппа потрогать его главное богатство. Филипп, разумеется, ответил согласием, после чего донельзя довольная Муцениеце похвасталась в камеру кольцом от

Louis Vuitton, подметив, что ей оно очень идет.

Разумеется, весь вечер был в подробностях записан и выложен в микроблог бывшей жены Прилучного, чтобы каждый, кто зайдет в него мог подумать, что живет
она
очень интересной и насыщенной жизнью.

“Агата решила отомстить Павлу”,
– поделилась одна из подписчиц
Агаты Муцениеце
мнением про обилие контента с мужчинами.


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