 

Живут вместе: превратившийся в старика Брэд Питт в открытую лобызается с молодой копией Джоли

20.12.2022, 18:22, Разное
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Не так давно публика заговорила о романе 59-летнего Брэда Питта с молодой копией Анджелины Джоли Инес Де Рамон. Актера впервые увидели вместе с ней на концерте Боно в Лос-Анджелесе. Позже девушку видели на вечеринке в честь выхода фильма “Вавилон”, в котором Питт сыграл главную роль. Гости видели, как парочка весь вечер не расставалась.

Учитывая то, что после развода с Джоли Брэд старается не посвящать общественность в свою личную жизнь, многих удивило поведение актера рядом с Инес. Он в открытую лобызается с молодой пассией – всячески дает понять, что она больше, чем просто друг. Так в Сети появилось множество фото, на которых Питт и Де Рамон милуются. А еще появилась информация о том, что влюбленные уже живут вместе.

Новую избранницу голливудского красавчика прозвали копией Джоли, поскольку она действительно похожа на его бывшую жену. Поразительное сходство наталкивает на мысль о том, что вкусы у Питта с годами не меняется. Что ж, остается лишь пожелать звезде фильма “Бойцовский клуб” счастья в личной жизни, настоящей искренней любви.

Напомним, 59 лет Брэду Питту исполнилось в минувшее воскресенье. Многие поклонницы считают, что актер по-прежнему остается секс-символом Голливуда. Некоторым же кажется, что бывший муж Анджелины Джоли превратился в старика из-за небрежного внешнего вида, старомодной одежды, седых волос.


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