 

В чем пойти на вечеринку: селебрити-стилист Лина Дембикова представила коллекцию своего бренда The Date

20.12.2022, 17:30, Разное
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В новом новогоднем дропе можно найти образ под любое настроение: пижамы с перьями для богемной расслабленности, жаккардовые платья с рукавами-буффами для модного выхода, сияющие костюмы из шиммерной ткани для игривых встреч. 

«Для кампейна я выбрала атмосферу кинотеатра. Ведь все мы сейчас смотрим на свою жизнь будто из кинозала. Мне хотелось передать через съемку свое ощущение момента сейчас. Хочется знать, что в конце нас всех ждет счастливый финал», — рассказывает о новой коллекции Лина Дембикова, основательница The Date. 

Философия бренда зашифрована в названии. Каждый день — это повод нарядиться, каждый день — это свидание с собой, и оно должно быть незабываемым. Именно такую одежду, в которой ты чувствуешь себя красивой и нарядной каждый день, создает бренд. 


 


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