Мэтт Деймон потерял 250 млн долларов, отказавшись от роли в “Аватаре” Джеймса Кэмерона

Теперь 52-летний Мэтт Деймон жалеет о незаработанных миллионах. Об этом в эфире BBC Radio 1 рассказал создатель блокбастера “Аватар” Джеймс Кэмерон. По словам режиссера, актер до сих пор корит себя за то, что отказался от главной роли в пером фильме 2009 года. Впрочем, тогда Деймон был задействован в съемках “Идентификации Борна”, и не смог бы совместить оба проекта.

Он корит себя за это, – сказал Кэмерон. – А я думаю: “Мэтт, ты вроде как одна из величайших кинозвезд в мире, смирись с этим”. Он снимался в другом фильме о Борне, и мы ничего не могли с этим поделать. Так что ему пришлось с сожалением отказаться.

Отметим, что за роль в “Аватаре” Кэмерон предлагал Деймону баснословный гонорар в размере 250 миллионов долларов.

13 декабря в прокат вышел долгожданный сиквел “Аватар: Путь воды”. Главные роли во второй части исполнили Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет и другие звезды Голливуда.

Кадр из фильма “Идентификация Борна”