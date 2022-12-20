 

Ледяной дождь может стать причиной задержки рейсов – пилот Кожевников

20.12.2022, 17:00, Разное
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Пилот Виктор Кожевников рассказал, возможен ли вылет самолета после ледяного дождя. Эксперт также поведал, по каким иным причинам могут задержать рейс.

“В зимнее время воздушному судну обычно приходится проходить антиобледенительную обработку и ждать разрешения на вылет, что тоже займёт немало времени. В случае если накопилась очередь, авиакомпаниям нужно задерживать рейсы, чтобы ее сократить”, — цитирует Кожевникова RT. Пилот уточнил, что в ледяной дождь процедура антиобледенительной обработки невозможна.


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