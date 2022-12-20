 

Почему покупка недвижимости – хорошая инвестиция?

20.12.2022, 17:00, Разное
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Вкладываясь в недвижимость сейчас, вы обеспечиваете себе достойную пенсию, а своим детям хорошее будущее и поддержку. В длинной перспективе (от трех лет) это даст прирост в стоимости, а в короткой сохранит капитал.

Каждый из нас может быть инвестором, главное – желание и стремление. Приобрести недвижимость можно разными способами, не обязательно иметь всю сумму на своем расчетном счете. Есть сервисы, которые помогут купить ее с минимальной суммой вложения (от 10 до 20%): это ипотека, которая сейчас доступна каждому! Купив квартиру в строящемся доме или на пике введения его в эксплуатацию, вы уже сможете заработать при продаже. Но самым интересным способом зарабатывания денег с квартиры – это сдача ее в аренду. Вы можете “отбивать” коммунальные платежи, ипотеку, если таковая есть, и еще оставаться в плюсе.

Если мы говорим про Москву и Московскую область, на данный момент цены на недвижимость там снизились и стали доступнее. Повышение ставок по ипотеке даст клиентов по аренде. Даже квартира, приобретенная 10 лет, назад даст прирост денежных средств, так как до снабжения цен в 2022 году они прилично возросли.

Также хорошо вкладываться в недвижимость других ближайших или дальних городов, которые пользуются спросом командировочных сотрудников заводов, нефтегазовых компаний и прочих предприятий. Здесь цены на покупку квартиры значительно ниже по сравнению с Москвой и МО, а аренда по стоимости не уступает или гораздо выше! Вы можете сдавать как в долгосрочную аренду, так и в посуточную.

Программы от застройщиков не перестают удивлять в наше нелегкое время. Например, “Группа ЛСР” (ведущий строительных холдинг РФ) совместно с банком-партнером объявила о старте уникальной ипотечной программы, которая позволит клиентам компании платить по кредиту всего один рубль в месяц до 3 лет с момента заключения ДДУ.

Также есть огромное количество программ с государственной поддержкой, семейной ипотекой, которая предоставляется пока до конца текущего года. Каждый выбирает для себя наиболее комфортную.


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