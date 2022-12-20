 

“Это мусор”: Джастин Бибер обвинил компанию H&M в несанкционированной продаже мерча

20.12.2022, 16:07, Разное
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В минувший понедельник 28-летний Джастин Бибер вышел на связь с подписчиками и раскритиковал новую коллекцию шведского масс-маркет бренда H&M, в которой присутствуют вещи с изображением поп-звезды. По словам Джастина, он не давал согласие на использование ритейлером своих фотографий и символики.

Я не одобрял ни одной вещи из коллекции, которую они представили. Все это сделано без моего разрешения и одобрения, – заявил Бибер. – На вашем месте я бы на это не купился. Товар, который они сделали с помощью меня, это мусор. Я его не одобрял, не покупайте его.

После заявления Бибера в социальных сетях на бренд обрушилась лавина критики. Подписчики звезды призывают снять с продажи неутвержденный мерч. 

Почему вы продаете вещи с Джастином без его ведома?

Как вам не стыдно?!

Использовать лицо и бренд Джастина без его разрешения? Я надеюсь, что он и его команда подадут на вас в суд, ребята! 

Представители компании H&M уже дали комментарий таблоиду Page Six, заверив, что все протоколы были соблюдены. 

Как и в случае со всеми другими лицензированными продуктами и партнерствами, компания H&M следовала надлежащим процедурам утверждения.

Отметим, что пока Джастин Бибер не успел подать иск против H&M. Хотя в прошлом он уже судился с художником Брайаном Уайтли, который также использовал в своих работах образ Бибера без его разрешения.

Джастин с женой Хейли


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