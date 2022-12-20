Выскользнула – Личное мнение

Эмбер Хёрд заявила, что всё-таки урегулировала конфликт с Джонни Деппом и заплатит ему миллион, а не восемь.

«Я просто не могу пройти через это в третий раз, не могу позволить себе рисковать состоянием — как финансовым, так и психологическим, физическим и эмоциональным», — всё объяснила Эмбер.



Фото: Соцсети

Сумму выплат бывшему мужу удалось снизить, а теперь пришло время выставить себя жертвой.

Все кругом, по мнению Хёрд, злые, а она — луч света в тёмном царстве.

Виноваты все. И Джонни Депп, которого именно Эмбер обвинила, и суд, который «превратил показания в развлечения и корм для социальных сетей».

То есть, сама Эмбер давала такие показания, что над ними весь мир рыдал от смеха, но виновата не она, а суд.

«Женщины не должны сталкиваться с оскорблениями или банкротством за то, что говорят правду, но, к сожалению, это не редкость», — цитирует актрису Комсомольская правда.

Иными словами, Эмбер заранее понимает, что её возможные апелляции обречены на неуспех. Результатом чего станет банкротство.

Что тут сказать об Эмбер Хёрд? Да всё и так всем понятно. Как только её обвинения стали разбираться по существу, открылось много смешного.

Нет, я первая готова встать на защиту женщины, которую унижают в семье. Но это явно ведь не тот случай.

Кстати, нужно отдать должное Джонни Деппу — он мог сейчас разорить бывшую жену, но не стал этого делать. И может быть, зря, потому что она всё равно не оставит его в покое.

Как думаете, на этом — всё?

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