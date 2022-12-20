Мнение: Космос, Путин, Лукашенко…

Оказывается, после российско-белорусских переговоров состоялась пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе которой Путин упомянул и космос.

Дословно: «Наши страны тесно сотрудничают и во многих других наукоёмких областях, например в освоении космоса, включая совместное создание спутниковых аппаратов. В следующем году, как и договорились, запланирован полёт на орбитальную станцию белорусского космонавта. Александр Григорьевич, если я правильно Вас понял, принял моё приглашение посетить Центр подготовки космонавтов в России в ближайшие дни перед неформальным саммитом СНГ в Петербурге» (отсюда).

Мне вот интересно, сколько человек в Беларуси, узнав о полете в космос своего соотечественника, подумали о том, что бы в космическую экспедицию отправился Александр Лукашенко? И хорошо бы, мол, в длительную, на Марс, например? А сколько человек в России стали бы счастливее, если бы напарником Александра Лукашенко по полету в космос стал Владимир Путин?

Рис.отсюда

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