 

Мнение: Космос, Путин, Лукашенко…

20.12.2022, 15:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Оказывается, после российско-белорусских переговоров состоялась пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе которой Путин упомянул и космос.

Дословно: «Наши страны тесно сотрудничают и во многих других наукоёмких областях, например в освоении космоса, включая совместное создание спутниковых аппаратов. В следующем году, как и договорились, запланирован полёт на орбитальную станцию белорусского космонавта.  Александр Григорьевич, если я правильно Вас понял, принял моё приглашение посетить Центр подготовки космонавтов в России в ближайшие дни перед неформальным саммитом СНГ в Петербурге» (отсюда).

Мне вот интересно, сколько человек в Беларуси, узнав о полете в космос своего соотечественника, подумали  о том, что бы в космическую экспедицию отправился Александр Лукашенко? И хорошо бы, мол,  в длительную, на Марс, например?  А сколько человек в России стали бы счастливее, если бы напарником Александра Лукашенко по полету в космос стал Владимир Путин?

Рис.отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02.22 / У мужчин-сексоголиков повышен уровень гормона окситоцина

24.11.21 / 2021-й проверял пары на прочность. Нумеролог рассказал, чего стоит ждать от конца года

10.03.22 / Российские блогеры пожаловались на дефицит рабочих мест на заводах

05.12.22 / “Вирус пошел гулять”: Исколотая иголками Лолита вызвала скорую прямо к сцене

16.12.22 / В России новых иномарок осталось на месяц продаж

03.12.21 / Диетолог предупредила о риске развития рака при злоупотреблении витаминами

04.12.21 / Мнение: Предновогодний слив

03.08.20 / «Мы едим мясо, а вы едите капусту!»

11.01.21 / Рядовой Шойгу, пожаловавшийся на дискриминацию из-за фамилии, назначен министром обороны Тувы

29.08.22 / “Побойтесь Бога”: 51-летняя Гришаева объяснила отказ становиться проституткой возрастом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика