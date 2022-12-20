 

Росла бесталанной и не хотела быть актрисой, а теперь переплюнула отца: судьба Лизы Боярской

20.12.2022, 15:35, Разное
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Сегодня Елизавета Боярская считается одной из самых популярных и успешных актрис современности. Однако любовь к творческой профессии пришла к ней далеко не сразу. В детстве Лиза не хотела связывать жизнь с актерством и мечтала пойти по другому пути, но ее судьба распорядилась иначе.

Елизавета Боярская родилась в семье народных артистов Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. В отличие от старшего сына Сергея, Михаил Сергеевич долгое время не возлагал на дочку никаких надежд. Боярский признавался, что наследница росла бесталанной, с трудом училась в школе и категорически отказывалась становиться актрисой. Знаменитые родители и не предполагали, что в будущем она изменит свое решение.

В школьные годы Лиза увлекалась хореографией и мечтала поступить на журфак. Однако выбранная стезя наскучила девушке уже на подготовительных курсах. В то же время она открыла для себя учебный театр “На Моховой” и неожиданно для всех решила попытать счастья в театральном. Благодаря своему упорству Боярская не только стала студенткой РГИСИ, но и добилась президентской стипендии.

Творческая карьера наследницы знаменитой фамилии развивалась стремительно. Во время учебы актриса исполнила свою первую значимую роль в фильме “Первый после бога” и начала выступать на сцене. А уже через несколько лет о ней буквально говорила вся страна. На сегодняшний день на счету звезды более 50 работ в кино. Боярская запомнилась зрителям в “Адмирале”, “Анне Карениной” и других популярных картинах и, как многие считают, переплюнула знаменитого отца.

Личная жизнь Елизаветы Боярской складывалась не менее бурно, чем карьера. Артистке часто приписывали романы, которые не приводили ни к чему серьезному. А настоящее счастье она обрела в 2010 году, когда вышла за коллегу по цеху Максима Матвеева. Супруги построили крепкий брак и вместе воспитывают двоих сыновей: 10-летнего Андрея и четырехлетнего Григория.

Сейчас, в свои 37 лет, Елизавета Боярская мастерски поддерживает баланс между семьей и карьерой. Она продолжает много работать, часто бывает в разъездах, но всегда находит время на близких.


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