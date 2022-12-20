 

В Госдуме предложили наказывать за биохакинг

20.12.2022, 15:33, Разное
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На парламентском заседании в первом чтении обсуждался совместный законопроект Пенсионного фонда и депутата ГД Живова о наказании граждан РФ за биохакинг – улучшение работы организма при помощи различных методов с целью замедлить старение.

По мнению чиновников и парламентариев, попытки обмануть организм могут быть вредны не только для отдельного индивидуума, но и для общества в целом. Кроме того, биохакинг существенно увеличивает дефицит ПФР и требует дополнительные вливания из федерального бюджета.

Для слежки за гражданами предложено создать специальные комиссии по противодействию биохакингу. Они будут функционировать при поликлиниках и раз в год в обязательном порядке проверять состояние здоровья граждан. В случае выявления использования методов для замедления старения, могут быть применены следующие санкции: штраф, обязательные работы в неблагоприятных условиях на вредных предприятиях или повышение пенсионного возраста.

Во втором и третьем чтениях законопроект планируют рассмотреть в марте 2023 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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