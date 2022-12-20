Мнение: Живущий под мостом тролль опровергает марксизм

В Перми симфонический оркестр исполнит музыку из «Ведьмака». Я пока что не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, мы не европейские варвары, чтобы отменять культуру — даже если речь идёт о культуре откровенно враждебных нам стран.

С другой стороны, «Ведьмак» — это не зингшпиль Моцарта из XVIII века. Владельцы «Ведьмака» — наши с вами современники, и конкретно сейчас, в 2022, они ведут себя по отношению к России не только враждебно, но и откровенно некрасиво.

С третьей стороны, сам «Ведьмак» — произведение политически нейтральное, и если не притягивать за уши несуществующие смыслы, то про Россию там ничего нет. Вот «Метро: Исход», например, сознательно делали инструментом для борьбы против России (ссылка), а «Ведьмак» в отрыве от его создателей — отличная игра, хоть в школьную программу по литературе включай.

С четвёртой стороны, я даже не знаю фамилий композиторов, написавших музыку к «Ведьмаку», и уж тем более я не знаю их отношения к России. Вполне вероятно, это адекватные поляки, которые никак не участвуют в модном безумии…

Впрочем, я сегодня про другое. У автора-вдохновителя «Ведьмака», Анджея Сапковского, есть знаменитый фрагмент про тролля и мост, в книге «Последнее желание». Главный герой «Ведьмака», Геральт, жалуется там Лютику на отсутствие нормальных заказов:

– Вот тебе несколько примеров, – сказал Геральт, немного помолчав. – За последние два месяца, проведенных на этом берегу Буйны. Однажды подъезжаю, гляжу – мост. Под мостом сидит тролль, с каждого прохожего и проезжего требует пошлину. Тому, кто отказывается, переламывает ногу, а то и две. Ну иду к солтысу – сколько дадите, спрашиваю, за этого тролля. Солтыс от изумления аж рот разинул. То есть как, спрашивает, а кто будет мост чинить, ежели тролля не станет? Тролль заботится о мосте, регулярно починяет, в поте лица, солидно, на совесть. Выходит, дешевле получается отваливать ему пошлину.

Мне кажется, коллеги, история с троллем наголову разбивает всю идеологию марксизма. В самом деле, с точки зрения Маркса, тролль — эксплуататор, который грабит трудовой народ. Однако марксисты забывают о том, что тролль сначала построил мост, а потом постоянно его чинил.

Раскулачить несчастного тролля — дело нехитрое. Однако наивная радость крестьян от бесплатного моста быстро заканчивается, так как марксистам надо что-то кушать, из-за чего им приходится сначала снова вводить плату за мост, а потом делать то, что троллю и в голову не приходило: идти в деревню, чтобы забирать у крестьян урожай.