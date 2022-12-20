 

Мнение: О лопнувшем терпении… Запад диктует сроки мира Украине и России?

20.12.2022, 15:13, Разное
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Незримый маятник предсказуемо качнулся в обратную сторону. Пока западные политики заунывно твердят прежнюю мантру «будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», реальный #бизнес начинает аккуратно, но всё более решительно предъявлять. Потому что политические деятели считают бюджетные #деньги, а предпринимательские круги — свои. А потому чётко видят, как складывается баланс издержек.

Накануне в Bloomberg, одном из ведущих деловых информагентств, появились обескураживающие подсчёты потерь #ЕС только из-за отказа от российского газа. И только за первый год конфликта. Понятно, что масштаб убытков начинает раздражать бизнесменов, не связанных с ВПК. Тем более, что многие из них страшно далеки от геополитики, а сделки могут заключать даже с дьяволом: за примерами в истории далеко ходить не надо.

И вот вот появился не менее шокирующий #прогноз.

При наихудшем раскладе российско-украинский конфликт может занять ещё не одно десятилетие.

Об этом говорится в анализе Bloomberg, оказавшемся в распоряжении ТГ-канала «Агентство.Новости» (в открытом доступе на сайте Bloomberg.com найти этот документ не получилось). Там рассматриваются четыре вероятных сценария развития конфликта в зависимости от избранной стратегии каждой из сторон и её возможностей мобилизовывать дополнительные ресурсы. Исходной базой послужила #статистика войн за последние 200 лет. Согласно ей, средняя продолжительность боевых действий в этот период составляет 15 месяцев. Лишь менее 20% конфликтов длятся дольше 30 месяцев, и в любом случае большинство из них заканчиваются мирным соглашением.

Агентство считает, что в этот раз ключевым фактором для сроков завершения конфликта двух республик бывшего #СССР являются стратегии, выбранные сторонами. При определённых раскладах его продолжительность может увеличиться более чем вдвое по сравнению со статус-кво.

Всего модель агентства допускает три военных стратегии:
1) стратегия манёвра – это атаки, которые ориентированы на быстрый захват территории, а не уничтожение противника;
2) стратегия истощения, в которой упор делается на уничтожении военных сил противной стороны без обязательного быстрого продвижения;
3) стратегия наказания, направленная на нанесение противнику наибольшего урона, чтобы сломить его волю к борьбе, при этом стороны не обязательно вступают в прямое столкновение, удары могут наноситься ракетами или вестись партизанскими способами.

И тут возникают четыре наиболее вероятных сценария дальнейшего развития конфликта:

Первый сценарий предполагает, что баланс сил остаётся неизменным и стороны продолжают придерживаться стратегии на истощение. В этом случае конфликт продлится 30 месяцев, до середины 2024 года.
Второй сценарий: #Россия переходит к стратегии наказания. При таком сценарии конфликт может длиться вечно.
Третий сценарий: Россия проводит всеобщую мобилизацию. Это может быть политически рискованно, но зато увеличится разрыв в военном потенциале в её пользу, что сократит прогнозируемый срокконфликта. По этому сценарию ожидаемое его завершение смещается на середину 2023 года.
Четвёртый сценарий предусматривает решительное смещение баланса сил в сторону Украины. Это возможно в случае падения боевого духа российских солдат или при предоставлении Вашингтоном Киеву более современного оружия, что ускорит окончание конфликта в его пользу.

Самый негативный сценарий, согласно модели, допускает продолжение конфликта до 2060 года. Это произойдёт в том случае, если Россия больше не будет прибегать к мобилизации и выберет стратегию наказания, а #Украина продолжит держаться стратегии истощения. Если же всё будет наоборот, конфликт может завершиться в середине века.

Впрочем, экстремально длинные сценарии можно смело отбросить: точность долгосрочных прогнозов обычно невелика. Так что имеет смысл сосредоточиться на предложенной «вилке»: либо середина следующего года, либо ещё на год больше. Как раз к плановым президентским выборам в РФ и незадолго до выборов президента #США. И это, видимо, те самые сроки, в течение которых приносящий издержки конфликт — или хотя бы его активная фаза — должен быть, по мнению бизнес-кругов, завершён не мытьём, так катанием.

Доверять ли таким прогнозам, основанным в первую очередь на статистике, каждый решает сам. Как и то, считать ли это некой «заявкой» деловых кругов Запада, частным мнением информагентства или вообще фейк-ньюс. Всё это — область религиозных убеждений, с которыми спорить глупо. Но интересен Vox populi.

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Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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