Оранжевый вместо розового, синий и фиолетовый для неповторимого образа: какие неожиданные цвета румян вошли в моду за последние три года

Румяна – это очень модная косметика, которая позволяет придать лицу свежести и яркости. Они предлагаются многочисленными крупными компаниями, специализирующимися на выпуске косметики. Особенно популярными румяна стали после пандемии коронавируса, поскольку девушки смогли избавиться от медицинских масок. Визажисты постоянно рекомендуют своим клиентам пользоваться во время создания макияжа румянами, чтобы получить неповторимый образ. Одновременно с появлением новых косметических средств возникают необычные способы их применения, а также уникальные цвета, которые соответствуют современной моде.

Сочный желтый

Такой необычный и неожиданный цвет подходит для разных стилей и образов. У многих девушек кожа имеет немного желтоватый оттенок, поэтому на их щеках желтые румяна будут смотреться очень необычно и привлекательно. Они подчеркивают естественный оттенок коже, а также позволяют дать отпор рутине и повседневностью. Девушки с желтыми румянами выглядят очень ярко и привлекательно. Такая косметика прекрасно сочетается со светящимися блестками и стразами.

Оранжевый – прекрасная альтернатива розовому

Оранжевый цвет становится просто пиком сезона, поскольку очень популярен и востребован среди самых известных и профессиональных визажистов. Это свежий и неожиданный оттенок, который подходит почти для любой женщины и коже. Многие девушки, которые предпочитают постоянно экспериментировать со своим макияжем, с восторгом отзываются об этом нетрадиционном оттенке румян. Но важно правильно подобрать для себя подходящий оттенок оранжевого.

С помощью таких румян получается свежий и яркий макияж. Этой косметикой можно пользоваться для повседневного образа, вечеринки или свидания.

Голубые румяна

Визажисты все чаще обращают внимание на румяна голубого цвета, поскольку они постепенно становятся трендовыми и популярными. Важно грамотно наносить косметику, чтобы она подчеркивала все достоинства лица, а также выделяла скулы. В макияже отсутствуют какие-либо строгие правила и требования, поэтому если нужно получить необычный вечерний образ, то голубые румяна считаются идеальным выбором. Они прекрасно сочетаются с синими или голубыми предметами гардероба, а также считаются революцией в мире моды.

Пурпурный румянец для смелых девушек

Существует поговорка, что если вы хотите заявить о себе, наденьте фиолетовое. Поэтому пурпурные румяна становятся все более популярными среди смелых девушек, которые привыкли привлекать внимание окружающих, а также не опасаются оказаться в центре вечеринки или праздничного мероприятия. Женщинам надоели однообразные розовые или красные румяна, поэтому они предпочитают покупать более светлые оттенки.

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Возникает ощущение, что фиолетовые румяна будут слишком яркими, а также создадут акцент на щеках, но вы будете удивлены, насколько гармонично и интересно они смотрятся. Они подходят для любого стиля и образа, а также сочетаются с другими оттенками макияжа. После их нанесения нужно обязательно сделать красивое селфи, чтобы выложить его в социальных сетях и поделиться со своими подписчиками новым удивительным образом.

Зеленый оттенок

Некоторые девушки опасаются пользоваться нестандартными оттенками косметики, но зеленый цвет считается идеальным выбором для румян. Он считается трендом красоты 2023 года. Сейчас очень модно носить зеленые вещи, а также пользоваться косметикой зеленого оттенка. Можно подобрать даже зеленые румяна, которые подчеркивают остроту скул, а также другие достоинства лица. Они привлекают внимание и создают акцент. Такой макияж подходит не только для маскарада, но и для повседневности. Важно грамотно подобрать оттенок, чтобы он не стал причиной получения болезненного цвета лица.

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Правила использования ярких оттенков

Многих смелых девушек, которые любят экспериментировать с макияжем, привлекают яркие и неповторимые оттенки румян. Но важно при их использовании придерживаться определенных правил, поскольку иначе получается непривлекательный макияж, который смотрится смешно и дешево. К таким правилам относится:

наносится продукт мягкой кисточкой и легкими движениями, поскольку его нужно постепенно распределять по коже, чтобы медленно усиливать интенсивность, а иначе получится слишком жирный и яркий слой, который смотрится непривлекательно и создает ненужный акцент на коже; используется только небольшое количество румян, чтобы они были практически незаметными; не рекомендуется пользоваться яркими и смелыми оттенками для загорелой кожи.

Таким образом, сегодня можно пользоваться удивительными, яркими и неповторимыми оттенками румян, которые подходят для любого стиля и образа. Они позволяют сделать акцент на основных достоинствах лица, а также оживить образ. Ими можно пользоваться для праздников или повседневного использования. Важно только придерживаться некоторых правил их нанесения.