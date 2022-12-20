Брэд Питт отпраздновал 59-летие в компании новой подруги Инес де Рамон

В минувшее воскресенье, 18 декабря, Брэду Питту исполнилось 59 лет. День рождения актер отметил в компании звездного фитнес-тренера и вице-президента ювелирной компании Anita Ko Jewelry Инес де Рамон, с которой предположительно крутит роман. Репортеры запечатлели пару на свидании в Голливуде, штат Калифорния. Все папарацционные снимки вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале.

Для выхода именинник Питт выбрал небрежный повседневный образ — брюки и серую рубашку, в то время как его спутница надела трендовую безразмерную дубленку цвета кэмел.

Напомним, что первые слухи о возможном романе между Брэдом Питтом и экс-супругой звезды “Дневников вампира” Пола Уэсли Инес де Рамон появились в середине прошлого месяца после того, как пару заметили на концерте Боно в Лос-Анджелесе. На днях на связь с прессой вышли инсайдеры, близкие к паре, и рассказали, что Брэд и Инес собираются вместе отмечать Новый год.

С Полом Уэсли Инес рассталась еще в сентябре. Они прожили в браке три года. С Питтом девушку, по словам инсайдеров, познакомил “общий приятель”.

Инес с Полом Уэсли