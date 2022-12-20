Деньги есть, ума не надо? – Личное мнение

Очень грустно выглядят женщины, у которых есть деньги, но нет ума. Подумала, когда нет ума, то лучше бы и денег у них не было.

Посмотришь, что они с собой творят за свои же деньги, и хочется их обнять, пожалеть, спасти.



Фото: istockphoto.com

Ну видели вы таких тоже, верно?

Когда на себя всё самое дорогое наденут, а на лицо (и в него тоже) тоже что-нибудь сделают на все деньги.

При этом, реально грамотный и действенный уход за собой стоит недорого. Просто с умом нужно отнестись к выбору и процедур, и средств для ухода.

Я такая умная, потому что про все свои процедуры, про все свои кремы и уходовые средства спрашиваю подругу — врача-дерматолога.

Можно? А нужно? И именно это — хорошо? И только после утвердительного ответа с объяснениями делаю.

Вот например, уходовую косметику «Гельтек» создают люди, влюблённые в свой продукт — им доверяю и я, и моя подруга-врач.

Это реально классная марка косметики, которая создаётся умными людьми. Они производят высококлассные составы для продвинутых потребителей — современных, думающих женщин с развитым критическим мышлением.

Почему с критическим? «Гельтек» создаётся для людей, которые равнодушны к маркетинговым манипуляциям. Для тех, кто знает, что качественное не может стоить дёшево, и ищут средства, которые эффективно решат конкретные проблемы с кожей.

Например – «откатить» назад несколько лет помогает концентрат «5 пептидов». При регулярном применении делает менее выраженными морщины, подтягивает овал лица, делает кожу увлажнённой, борется с пигментацией.

И это реально работает.

За разработкой и созданием косметики «Гельтек» покупатели могут следить лично. Хотя рынок косметического производства — очень закрытый, но эта компания пошла своим путём, создав телеграм-канал «Гельтек за стеклом» — первое отечественное производственное реалити-шоу.

Рекомендую подписаться и посмотреть.

Там в режиме реального времени можно смотреть, как реальные живые люди каждый день создают уходовую косметику, не уступающую по качеству европейским люксовым брендам. Там же делятся тонкостями и хитростями создания косметических средств. Рассказывают, как преодолевают трудности с поставками сырья и развивают реальное импортозамещение.

Саму косметику «Гельтек» можно найти на полках Л’Этуаль, Рив Гош, Золотое Яблоко, а онлайн — заказать на WildBerries и в других маркетплейсах.

Есть много неплохих марок косметики, но про Гельтек я скажу от себя — всё, что они производят, является действительно работающей по выбранным вами целям средствами.

Реклама. ИП Минаичев П.Г.

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