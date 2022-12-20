«Делает меня сильнее» — Трамп ответил на попытку привлечь его уголовной ответственности

Экс-глава Белого дома прокомментировал стремление комитета палаты представителей добиться его судебного преследования за причастность к штурму Капитолия и призывы отменить результаты выборов 2020 года. По словам политика, эти нападки лишь ещё больше сплачивают вокруг него американцев, «любящих свободу», пишет The Hill.



AP

Дональд Трамп отреагировал на стремление группы конгрессменов добиться уголовного преследования в отношении самого бывшего президента и его соратников за их причастность к штурму Капитолия и попыткам отменить результаты выборов 2020 года. По словам политика, этот шаг делает его «сильнее», пишет The Hill.

На своём последнем открытом заседании комитет палаты представителей по расследованию беспорядков 6 января порекомендовал Министерству юстиции привлечь Трампа к ответственности. Конгрессмены обвинили его в подстрекательстве к восстанию, заговоре с целью введения Соединённых Штатов в заблуждение, заговоре с целью дачи ложных показаний и воспрепятствовании официальному разбирательству, поясняет издание.

«Эти ребята не понимают, что, когда они гонятся за мной, люди, любящие свободу, сплачиваются вокруг меня. Это укрепляет меня. То, что меня не убивает, делает меня сильнее», — написал экс-глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social.

В прошлом месяце Трамп объявил, что собирается вновь принять участие в президентской гонке, которая состоится в 2024 году. Но поскольку обвинения в мятеже могут сорвать эти планы, он раскритиковал участников комитета за попытку подорвать его избирательную кампании.

«Люди понимают, что Демократическое бюро расследований, ДБР, стремится помешать мне баллотироваться в президенты, потому что они знают, что я выиграю. Они также знают, что всё это дело с привлечением меня к ответственности, как и импичмент, — предвзятая попытка вывести меня и Республиканскую партию из игры», — подчеркнул миллиардер.