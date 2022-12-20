Сумки Chanel и пальто Hugo Boss — россияне в праздники не останутся без роскошных подарков, несмотря на европейский запрет

Несмотря на введённое Европейским союзом эмбарго на поставки предметов роскоши в Россию, витрины российских магазинов по-прежнему заполнены люксовыми товарами, пишет France Inter. По словам представителей модных домов, речь идёт о неподконтрольном им параллельном импорте, однако знатоки рынка уверены, что бренды сами участвуют в поиске возможностей обойти санкции, отмечается в статье.



AP

В этом году русский Дед Мороз вновь оставит под ёлками состоятельных россиян сумки из коллекции известных европейских домов моды, несмотря на твёрдое намерение Урсулы фон Дер Ляйен запретить экспорт предметов роскоши в России, констатирует France Inter. Как напоминает издание, экспорт в Россию предметов роскоши стоимостью более €300 был запрещён ещё 11 марта, в четвёртом пакете санкций ЕС в отношении Москвы. Соединённые Штаты и Великобритания предприняли аналогичные шаги.

На улицах Москвы бутики Dior, Chanel, Fendi, Louis Vuitton остаются «закрытыми по техническим причинам» после объявления об уходе с российского рынка. Но в двух шагах отсюда, в московском универмаге ЦУМ полки по-прежнему заполнены товарами, явно попавшими под эмбарго, отмечается в статье. В интернете многие российские сайты также предлагают флагманские модели французских и итальянских домов моды.

«Роскошь по-прежнему доступна для тех, кто этого хочет», — подтверждает консультант Станислава Наджмитдинова. По её словам, разница в том, что «сейчас гораздо больше сложностей, связанных с логистикой», однако при желании «можно найти абсолютно всё».

Несколько знатоков отрасли объяснили изданию, что дистрибьюторы создали запасы сразу после начала российской спецоперации на Украине. Однако зайдя в ЦУМ, французские журналисты обнаружили, что представленные в магазине Hugo Boss вещи были сшиты в мае 2022 года, а значит, попали в Россию спустя несколько месяцев после введения эмбарго. То же касается последних коллекций таких брендов, как Saint Laurent, Dolce & Gabbana и Prada.

Как объяснили изданию знатоки рынка, всё дело в «параллельном импорте». Отныне предметы роскоши не поставляются в Россию дочерними компаниями или официальными дистрибьютерами брендов, а могут попадать на российский рынок через третьи страны. Хотя по условиям европейского эмбарго, запрещён как прямой, так и косвенный экспорт товаров в Россию, все модные дома, с которыми связались журналисты, утверждают, что такие продажи им неподконтрольны.

Консультант Станислава Наджмитдинова, однако, не считает, что все крупные компании энергично борются с тем параллельным импортом, который позволяет им держаться на плаву на российском рынке. «Несмотря на политическую позицию, которую они были вынуждены выразить под определённым давлением, бренды придерживаются делового подхода, в котором РФ остаётся очень интересным рынком», — считает специалист. Её опыт подсказывает, что некоторые из них могут искать возможности организовать обход санкций. «Мои коллеги в Турции получают много запросов на представительство от европейских брендов, — говорит она. — Один итальянский бренд не хочет напрямую поставлять продукцию в Россию, поэтому ведёт переговоры с турецкими компаниями. Он поставляет туркам, а турки поставляют нам. Вот как это работает».

Хотя некоторые компании, вроде LVMH и Hugo Boss, на словах признают, что всё ещё экспортируют некоторые товары в Россию, они утверждают, что это делается при тщательном соблюдении правил. Есть и те, кто прикрывается действующими контрактами. Так обстоит дело с Lacoste, продукция которой по-прежнему широко доступна в Москве. «Эти товары распространяются турецким партнёром, имеющим лицензию на производство и экспорт в Россию», — пояснили в штаб-квартире бренда в Париже.

Торговый дом Lancel, торгующий кожгалантерейными товарами по цене от тысячи евро, в отличие от большинства компаний в этом секторе вообще не покидал Россию, отмечает издание. Компания по-прежнему управляет через дочернее предприятие магазином в торговом центре «ГУМ» на Красной площади. В парижской штаб-квартире Lancel объясняют решение оставить магазин открытым «желанием гарантировать занятость российским сотрудникам» бренда. По словам представителей компании, никакого нарушения эмбарго в их работе нет, поскольку закупочные цены на продукцию не превышают €300, даже если продаются в магазине втрое дороже.

Тем не менее, несмотря на кажущееся изобилие, приобретение предметов роскоши в РФ существенно осложнилось, пишет France Inter. Чтобы иметь возможность предложить своим покупателям редкое изделие, некоторые магазины прибегают к услугам индивидуальных закупщиков, которые отправляются в Европу или Дубай как обычные туристы и привозят товары, которые затем попадают на полки. Несколько свидетелей сообщили журналистам, что этим методом пользуется и «ЦУМ».

Самые требовательные клиенты пользуются персональными услугами: компании предлагают им выбирать товары непосредственно на интернет-сайтах ведущих западных домов. Затем их доставляют в Россию через Дубай, прибавив к цене 20—30% сборов и налогов. Для тех, кто знает надёжного человека в Армении, дело обстоит ещё проще, отмечается в статье. Из Еревана нужный товар можно просто отправить почтой, поскольку обе страны являются членами Евразийского экономического союза. Эта система даже получила среди любителей роскоши прозвище: «армянский караван». Сообщается, что его используют и для снабжения некоторых московских магазинов.

Тем не менее параллельный импорт, хотя и легализован российскими властями, может представлять опасность для покупателей, предупреждает издание: поскольку производители больше не гарантируют подлинность продукции, риск получить подделку возрастает.