Зеленский в Бахмуте, Путин в Кремле

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 декабря находился в Бахмуте Донецкой области. Визит главы государства предварительно не анонсировался.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

– Президент Украины Владимир Зеленский с неанонсированным визитом в Бахмуте, – сообщают СМИ. – Он посетил передовые позиции, наградил бойцов отличиями и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал.

Стоит отметить, что Бахмутское направление является одним из самых горячих по всей линии фронта. Российские войска там ежедневно ведут обстрелы и несут большие потери в многомесячных попытках захватить город Бахмут.

Тем временем президент России Владимир Путин вручил в Кремле врио глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денису Пушилину и Леониду Пасечнику ордена «За заслуги перед Отечеством» высшей степени, врио глав Запорожской и Херсонской областей Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо — третьей степени.

Напомним, 6 декабря Владимир Зеленский приехал в город Славянск (Донецкая область). 14 ноября господин Зеленский побывал в Херсоне (Херсонская область), откуда несколькими днями ранее ушла российская армия. 14 сентября президент Украины посетил Изюм (Харьковская область), также после ухода оттуда российский войск.