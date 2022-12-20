 

Зеленский в Бахмуте, Путин в Кремле

20.12.2022, 14:26, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 декабря находился в Бахмуте Донецкой области. Визит главы государства предварительно не анонсировался.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Война в Украине– Президент Украины Владимир Зеленский с неанонсированным визитом в Бахмуте, – сообщают СМИ. – Он посетил передовые позиции, наградил бойцов отличиями и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал.

Стоит отметить, что Бахмутское направление является одним из самых горячих по всей линии фронта. Российские войска там ежедневно ведут обстрелы и несут большие потери в многомесячных попытках захватить город Бахмут.

Тем временем президент России Владимир Путин вручил в Кремле врио глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денису Пушилину и Леониду Пасечнику ордена «За заслуги перед Отечеством» высшей степени, врио глав Запорожской и Херсонской областей Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо — третьей степени.

Напомним, 6 декабря Владимир Зеленский приехал в город Славянск (Донецкая область). 14 ноября господин Зеленский побывал в Херсоне (Херсонская область), откуда несколькими днями ранее ушла российская армия. 14 сентября президент Украины посетил Изюм (Харьковская область), также после ухода оттуда российский войск.


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