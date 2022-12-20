 

“Найдет к чему придраться”: 5 причин переехать от свекрови

20.12.2022, 14:12, Разное
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Каждое утро одно и то же: солнце в небе, ветер в поле, а рядом — свекровь. “Она обязательно найдет к чему придраться, чтобы настроить сына против вас”, — заявляет эксперт по семейным отношениям. Нельзя жить под одной крышей с мамой мужа, чтобы сохранить счастливый брак. Как минимум, есть 5 причин от нее переехать.

  • Либо прямо, либо завуалированно свекровь будет вас критиковать. “Женщин много, а мама всегда одна!” — эту мысль она станет постоянно вбивать в голову своему сыну.
  • Намеренно или же неосознанно супруг будет подстраивать вас под ожидания матери, пока у вас совсем другие планы. Ваша свекровь для него авторитет, ему важно угодить.
  • Эта женщина-огонь, которая и коня на скаку остановит — хозяйка территории, даже если живет за чужой счет. Вам придется плясать под ее дудку и выполнять супружеский долг в ее отсутствие, если переехать не удалось.
  • Дамочка с виду кажется адекватной и ненавязчивой? Она все равно формирует у вашего мужа чувство зависимости. Свекровь становится разрешительной системой, когда делит с вами квадратные метры.

  • Пока сын живет с матерью, она воспринимает его как ребенка. Когда наследник приводит в дом женщину, то и ей уготована роль дитя. Вне зависимости от возраста свекровь смотрит на вас свысока. Муж окончательно превратится в маменькиного сынка и начнет распускать нюни по любому поводу, поэтому переехать даже на съемную квартиру — это шаг к спасению брака и семьи.


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