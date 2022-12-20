“Найдет к чему придраться”: 5 причин переехать от свекрови
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Каждое утро одно и то же: солнце в небе, ветер в поле, а рядом — свекровь. “Она обязательно найдет к чему придраться, чтобы настроить сына против вас”, — заявляет эксперт по семейным отношениям. Нельзя жить под одной крышей с мамой мужа, чтобы сохранить счастливый брак. Как минимум, есть 5 причин от нее переехать.
Пока сын живет с матерью, она воспринимает его как ребенка. Когда наследник приводит в дом женщину, то и ей уготована роль дитя. Вне зависимости от возраста свекровь смотрит на вас свысока. Муж окончательно превратится в маменькиного сынка и начнет распускать нюни по любому поводу, поэтому переехать даже на съемную квартиру — это шаг к спасению брака и семьи.
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