“Поимел!”: Пойманная на утехах с Лепсом краснющая Барановская вцепилась в стоячий ствол

Виной всему нелепо сказанная Ксенией Собчак фраза о том, что экс-супруга Андрея Аршавина якобы встречается с Григорием Лепсом. Позже, по слухам, парочку даже поймали за совместными утехами: Юлия Барановская и певец развлекались вдвоем на светском вечере.

Как бы там ни было, никто из главных героев этой истории в итоге так и не подтвердил разговоры о романе. Звезда “Мужского/Женского” пока, кажется, так и не нашла достойного мужчину, так что вовсю занимается собой и своей жизнью.

На днях Юлия Барановская, к примеру, показала свою новогоднюю ель, к наряду которой, видимо, отнеслась ну очень трепетно! Артистка, условно говоря, прямо-таки вцепилась в голый стоячий на полу дома ствол своими творческими руками и решила украсить его так, чтобы в будущем году ее сопровождала удача.

В итоге, в опубликованном теледивой видеоролике она предстала краснющая, благодаря цвету платья. А ее пихта на заднем фоне украшена в таких же цветах. На этот шаг она пошла исходя из советов астрологов: мол, именно рубиновые оттенки избавят от конфликтов и агрессии в 2023 году.

Однако многим пользователям новогодняя пихта артистки показалась чересчур вычурной, а некоторые отметили, что слишком уж много денег вложено в простой праздничный атрибут. Но в комментарии сразу сбежались защитники:

“Кто на что заработал, то и поимел!” – написала одна из поклонниц Юлии Барановской.