 

В Москве открылась первая в России фабрика 3D-печати

20.12.2022, 14:11, Разное
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Принтеры связаны в единую экосистему. Это позволяет контролировать расход материалов, время работы оборудования и прочие параметры.

Решение дает возможность быстро изготавливать детали, которые необходимы для легкой и пищевой промышленности, медицинской, фармацевтической, ювелирной отраслей. Также продукция завода будет востребована в строительстве, энергетике, аэрокосмической индустрии и других сферах.

На предприятии можно производить детали разных форм: от микроскопических образцов до крупных объектов. Например, инженеры подготовили для супермаркетов Москвы светильники из пластика.

По словам Натальи Сергуниной, технологии 3D-печати стали активнее развиваться после ухода с российского рынка иностранных поставщиков. Заммэра уточнила, что мощности инновационных принтеров на площадке “Строгино” хватит как для изготовления пробных партий, так и для серийного производства.

Напомним, что в августе 2022 года в столице начали производить аддитивное оборудование для промышленной 3D-печати. Установка может работать с металлическими порошками из хромоникелевых и кобальт-хромовых сплавов, титана, алюминия и прочих материалов.

Российская столица обеспечивает собственные потребности в высоких технологиях и импортирует инновационную продукцию в Китай, Индию, Казахстан, Белоруссию и другие страны. За последнее время Москва на 47% увеличила экспорт в Алжир, в 5,5 раз – в Данию, в 8 раз – в Сербию.


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