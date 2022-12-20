Агентство инноваций Москвы возглавило рейтинг работодателей в госсекторе

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20.12.2022, 14:11, Разное
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Рейтинг составлен деловым изданием РБК. Авторы впервые решили уделить внимание организациям из государственного сектора.

Лидером рейтинга стало Агентство инноваций Москвы. Это городской институт развития технологического и инновационного предпринимательства.

Агентство занимается развитием инновационной экосистемы столицы, формирует бизнес-комьюнити для стартапов, корпораций и инвесторов. Организация проводит цифровые конкурсы и хакатоны, обеспечивает городские корпорации технологическими решениями, выделяет гранты на развитие высокотехнологичных проектов.

Агентство помогает столичным инновационным предприятиям выйти на международные рынки. Кроме того, организация занимается популяризацией Москвы как одного из мировых лидеров в области высоких технологий.

В 2022 году интерес профессионалов к государственным структурам существенно вырос, отметил соавтор рейтинга, глава аналитической группы “РБК Исследования рынков” Сергей Хитров. Госсектор открывает специалистам возможность участвовать в масштабных и социально значимых проектах, подчеркнул он.

В составлении рейтинга участвовали ведущие российские эксперты по развитию цифровой экономики. Главными критериями оценки стали условия труда, деловая репутация и социальная ответственность организации.


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