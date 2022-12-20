Мнение: Ненадёжная американская почта, отмена наказания за нелицензионное ПО и запрет заграничной удалёнки

1. Из писем читателей — Петроэлектросбыт официально предупреждает, что перестал получать письма с серверов Гугл и Микрософт. Лично я этому совершенно не удивлён. Жить в России и пользоваться американской инфраструктурой — дело ненадёжное, так как для американских корпораций репутация — пустой звук.



Кстати, я говорю «Микрософт», а не «Майкрософт», так как первый вариант твёрдо прижился в России ещё в девяностых. Если маркетологам Микрософта хочется, чтобы мы произносили его название как-то иначе, это их проблемы, не наши. Прав на редактирование орфографических словарей русского языка Микрософту никто не давал.

2. Значительную часть иностранного софта заменить пока не получается, прежде всего по практическим соображениям. В связи с этим предлагают отменить наказания за использование нелицензионки (ссылка):



Институт развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ) предлагает временно запретить введение ответственности за использование программного обеспечения без лицензии. Это, по мнению аналитиков института, позволит выиграть время на разработку собственного софта, а также избежать коллапса из-за отсутствия до 80 процентов отечественных аналогов. Об этом пишут «Известия».

Примерно у 20 процентов категорий софта, который используется в экономике, на промышленных предприятиях есть адекватные и зрелые российские аналоги, отмечает Минцифры России. Вместе с тем, остается 80 процентов программного обеспечения, которое невозможно заместить российскими аналогами до окончания сроков их лицензий. <…>

В частности, по данным ИРПЭ, современные промышленность и ритейл невозможно представить без ИТ-решений, которые позволяют управлять большим количеством операционных процессов и делают продукцию и услуги более качественными и доступными для потребителя. Стабильная работа программного обеспечения становится фактором продовольственной безопасности.

Также, по данным института, остается высокой зависимость от телесетевого складского оборудования.

Цифра про «80% без отечественных аналогов», полагаю, сильно завышена — чтобы получить эти 80%, надо особым образом считать. Аналоги-то есть почти у всего, только они обычно или хуже, или просто непривычны.

Само собой, у нас нет и не может быть никаких обязательств перед корпорациями, которые принимают участие в прокси-войне против России, запрещая нам покупку своего ПО или повышая цены специально для русских. Однако запрет пиратства — это, прежде всего, поддержка отечественного производителя. Многие не будут платить за российский аналог, если смогут официально и бесплатно пользоваться иностранным продуктом.

3. Экономисты пророчат апокалиптические прогнозы падения ВВП в случае запрета на удалённую работу из-за границы (ссылка):

В случае введения полного запрета на удаленную работу из-за границы падение ВВП в России в 2023 году может оказаться значительнее, чем прогнозируется сейчас. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист Евгений Надоршин.

«Мой базовый прогноз на падение ВВП в 2023 году составляет 5 процентов. Если в вдруг все же введут тотальный запрет на удаленку, если он будет полностью реализован, то падение ВВП составит уже 10 процентов при базовом сценарии», — подчеркнул экономист. «Причина здесь проста: среди тех, кто уехал из страны и работает на удаленке, огромное количество высокооплачиваемых и высокопроизводительных сотрудников, при этом, речь идет всего об 1 проценте».

Он заметил, что из-за такого вида удаленки, сопряженного с работой нередко в некомфортных условиях, производительность многих сотрудников и так упала. В случае полного запрета такого формата она обнулится. Кроме того, Надоршин отметил, что из-за границы работают не только рядовые сотрудники, но и собственники бизнеса.

«Если на удаленке они могут еще как-то управлять своими активами, бизнес-процессами в ручном режиме, то в случае запрета бизнес просто развалится и мы получим волну банкротств. Сначала, конечно, в небольших компаниях, но постепенно этот тренд может дойти и до крупных. Так что общее падение ВВП из-за падения производительности легко прогнозируется из текущей точки», — считает Надоршин.

Важность иностранных удалёнщиков, конечно, сильно преувеличена, на размере ВВП их запрет, вероятно, не отразится вообще никак. Да и вообще, как изменится ВВП России в 2023 ещё неясно: может быть, и вырастет. Однако российское общество уже порядком деморализовано из-за поспешных действий государства в 2022, когда после начала СВО под предлогом военного времени начали махать шашкой направо и налево. Сейчас нужно двигаться в другом направлении — устранять последствия бестолковщины, уменьшать нанесённый ущерб, отменять откровенно вредные нововведения.

Собственно, в Минцифры уже выступили против запрета удалёнки. Надеюсь, здравый смысл победит.