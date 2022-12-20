 

Юрист рассказал, как нарядить ёлку, не нарушая законодательства в области пропаганды ЛГБТ

20.12.2022, 13:33, Разное
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Московский адвокат Михаил Трещёв рассказал, как отметить Новый год, не нарушая запрета на демонстрацию ЛГБТ-символики и пропаганду нетрадиционных ценностей.

Юрист посоветовал избегать некоторых цветовых сочетаний при украшении ёлки, а также отказаться от объятий с Дедом Морозом.

Адвокат пояснил, что сочетание шести цветов флага ЛГБТ-сообщества при украшении ёлки может расцениваться как демонстрация запрещённой символики, причём статью может усугубить наличие рядом с ёлкой несовершеннолетних.

Также не рекомендовано использовать сочетание синего и жёлтого, чёрного и красного, а также других запрещённых комбинаций цветов, которые могут быть истолкованы в рамках законодательства о дискредитации Вооружённых сил РФ и пропаганде экстремизма.

Трещёв уточнил, что безопаснее всего использовать для украшения ёлки православный крест, красную звезду, а также бело-сине-красные шары.

– Важно отметить, что ЛГБТ-сообщество придумало себе множество флагов, а не только известный всем радужный флаг. Есть, например, отдельный флаг у трансгендеров, у лесбиянок, у педофилов, у крипто-инфлюенсеров и других групп маргиналов, – рассказал адвокат. – Из-за этого, наряжая ёлку, можно случайно выбрать такие цвета ёлочных шаров, что ваша новогодняя красавица станет пропагандировать запрещённые законом ценности, тем самым незримо, но крайне негативно воздействуя на ваших близких, гостей и на вас самих. Чтобы этого избежать, рекомендуется придерживаться консервативного стиля: шары должны быть цвета российского флага, флага СССР, либо можно вообще воздержаться от их использования.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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