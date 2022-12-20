Вышел трейлер нового документального сериала с участием принца Гарри и Меган Маркл

Накануне стриминговый гигант Netflix опубликовал тизер новой документалки “Live to Lead” об активистах и лидерах мнений, которые “задумываются о своем наследии”. Среди героев, в числе которых Грета Тунберг и Глория Стайнем, в съемках сериала приняли участие принц Гарри и Меган Маркл, которые также выступили исполнительными продюсерами ленты.

Сериал был вдохновлен Нельсоном Манделой, который однажды сказал: “В жизни важен не только тот факт, что мы жили”, – сказал принц Гарри в трейлере.

Именно то, что мы изменили в жизни других, определит значение жизни, которую мы ведем, – продолжила Меган цитату.

Шоу выйдет на Netflix в канун Нового года, 31 декабря, и включит семь серий.

Это история о людях, которые сделали смелый выбор, – подчеркнул Гарри.

Бороться за перемены и быть лидерами, – добавила Меган.

Также в этом месяце на Netflix вышла нашумевшая документалка о жизни Сассекских под названием “Гарри и Меган”. В рамках проекта они успели подробно рассказать о своем знакомстве и неудачном первом свидании, о дресс-коде, давлении королевской семьи и отношениях с Кейт Миддлтон, а также о суицидальных мыслях и выкидыше Меган из-за травли прессы. Кроме того, пара показала множество ранее неизвестных фотографий, в том числе, снимки с вечеринки baby shower, на которых герцогиня беременна первенцем Арчи.