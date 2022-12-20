Как Кейт Хадсон помогла Мэттью Макконахи получить роль в фильме “Как отделаться от парня за 10 дней”

Спустя почти 20 лет с премьеры романтической комедии “Как отделаться от парня за 10 дней” звезда фильма Кейт Хадсон поделилась ранее неизвестными подробностями создания ленты. Во время выступления на премии BAFTA в Лондоне в минувший уикенд 43-летняя актриса призналась, что буквально боролась за кандидатуру коллеги Мэттью Макконахи на роль ее экранного возлюбленного Бена. По словам актрисы, выбор киностудии пал на другого актера, но ей удалось повлиять на решение боссов.

Я очень болею за актеров в этой индустрии. Для ромкома обычно подбирают того парня, с которым у вас есть химия, – сказала она. – И я просто продолжала сопротивляться и настаивать на своем.

Кейт вспомнила, как бывший генеральный директор Paramount Pictures Шерри Лэнсинг сообщила ей, что на роль могут взять Бенджамина Барри, на что та сразу же предложила кандидатуру Макконахи.

Между нами была какая-то энергия, и я хотела играть с ним. Это было похоже на кинетику. В нас обоих есть дух соперничества, мы оба очень спортивные. Нам нравится подшучивать друг над другом, и мне просто симпатична преданность Мэттью своему делу.

Напомним, что романтическая комедия режиссера Дональда Петри “Как отделаться от парня за 10 дней” вышла в 2003 году и стала абсолютным хитом, собрав в прокате 177 миллионов долларов. По сюжету ленты журналистка Энди Андерсон получает необычное редакционное задание: провести практическое исследование и написать статью о том, как в кратчайшие сроки избавиться от мужчины, с которым не хочется отношений. На статью героине дается ровно 10 дней, но после встречи с красавчиком Беном исследование Энди идет не по плану…