Как отличить мошеннический сайт от сайта банка?

Авторы блога mbk.ru объяснили, как отличить мошеннический ресурс от настоящего сайта банка.

Как действуют злоумышленники?

Мошенники создают точную копию сайта реального банка, а затем покупают рекламу с целью продвижения. Например, пользователь вводит значение Сбербанка и рядом с официальным сайтом располагается мошеннический, который сложно отличить от поддельного ресурса. Если по ошибке зайти на такой ресурс и отправить деньги, средства поступят злоумышленникам.

Мошенники таким способом воруют не только деньги, но и личные данные клиентов. Например, злоумышленники предлагают заполнить на сайт анкету, указать личные данные, номер карты. Или дают ссылку на сторонний ресурс, где для перевода или оформления карты пользователю приходится ввести логин и пароль от личного кабинета. Если мошенники получат такие сведения, смогут обналичить деньги с карты, перевести их на свои счета.

Часто злоумышленники от имени известных банков рассылают навязчивую рекламу с предложением получить компенсацию. Но для этого пользователю нужно будет перейти по ссылке и ввести реквизиты карты для перевода. Если указать сведения на мошенническом ресурсе, злоумышленники снимут деньги или перепродают в “Даркнете” — площадки, которые запрещены, но пользуются популярностью у хакеров.

Какую борьбу ведут банки с поддельными сайтами?

Сотрудники банков регулярно проверяют поисковые системы на наличие сайтов-клонов. Если менеджеры выявляют подобные ресурсы, направляют информацию в Центр мониторинга РФ по кредитно-финансовым операциям. В итоге такие ресурсы блокируют. Некоторые банки сами разрабатывают сервисы для выявления сайтов-клонов. Например, такая программа есть у ВТБ, Росбанка и Газпромбанка. С помощью таких сервисов эти банки отслеживают появление сайтов– клонов в сети.

Что сделать, чтобы отличить мошеннический сайт от поддельного ресурса?

Если ищете сайт финансовой компании через поисковую систему, рядом с официальным ресурсом должна стоять галочка на синем фоне. Если никакой белой галочки нет, есть вероятность, что ресурс поддельный. Но как определить, что сайт настоящий, если перешли на него через рекламу и требуется заполнить данные для получения карты, перевода денег, других операций?

Для этого действуйте следующим образом:

Внимательно осмотрите сайт и спуститесь в самый низ, подвал ресурса. Если присутствуют такие слова, как WordPress или Joomla, сразу покидайте подобный ресурс. Сайты настоящих банков не разрабатываются с помощью конструкторов и тем более, у них нет в названии шаблонов.

Если при переходе по ссылке в браузере появляется информация о том, что сайт небезопасный, стоит задуматься. Реальные сайты банков предлагают защищенное соединение по протоколу (https://).

Посмотрите название в адресной строке. Чаще всего мошенники делают сайты-клоны, где изменена всего одна буква или есть окончание. Если перед вами такой сайт, то знайте, что вы перешли на мошеннический ресурс.

Когда остались сомнения, какой сайт перед вами, откройте дополнительно ресурс ЦБ РФ и найдите название банка. Перепроверьте адрес, если все буквы совпадают, значит, перед вами официальный сайт.

Как обезопасить себя от перевода денег в несуществующий банк?

Мошенники клонируют не только сайты популярных банков, но и создают финансовые компании, которых в действительности нет. Например, предлагают пользователям получить быстрый кредит через МФО, а по факту, такой компании не существует. Цель мошенников — получить личные сведения пользователей для последующей перепродажи на «черном рынке», снятия денег с карт или оформление кредитов.

Перед подачей заявки на кредит на незнакомом ресурсе, о названии которого вы не слышали, а нашли просто в поисковой системе, проверьте, работает компания или нет. Сделать это проще всего через ЦБ РФ. Введите название компании и проверьте, работает такой банк или нет. Если в ЦБ РФ нет никаких сведений о кредиторе, высока вероятность, что банк поддельный.

Отметим, что с начала 2022 года было заблокировано 255 финансовых компаний, которые не ведут никакой деятельности. Их основная цель — обман граждан. Деятельность таких ресурсов редко превышает два-три дня, но за это время поддельные сайты успевают обмануть сотни, а то и тысячи людей.

Банки уже научились бороться с копиями своих настоящих ресурсов, но все равно, лучше перепроверить сведения перед отправкой денег или вводом конфиденциальных данных.