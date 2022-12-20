Видео дня: Том Круз обратился к фанатам во время прыжка с вертолета

60-летний Том Круз считается одним из главных экстремалов Голливуда. Актер специально сделал перерыв в съемках новой части фильма “Миссия невыполнима”, чтобы сняться в эффектном промо-ролике для онлайн-кинотеатра Paramount+, где 22 декабря покажут его последнюю работу “Топ Ган: Мэверик”. Круз поднялся в воздух на вертолете, поблагодарил поклонников за поддержку и поздравил с наступающими новогодними праздниками, а затем спрыгнул с борта с парашютом.

Привет всем! Вот мы и в потрясающей Южной Африке, где снимаем первую и вторую части фильма ”Миссия невыполнима: Смертельная расплата”. И я не хотел, чтобы год закончился, пока я не поблагодарю вас всех за то, что пришли в кинотеатры и поддержали картину “Топ Ган: Мэверик”, – сказал он перед прыжком. – Спасибо, что позволили нам развлечь вас. Это действительно большая честь. Мы на нужной высоте, так что я должен вернуться к работе. Мы должны сделать этот кадр. Надеюсь, вас ждут безопасные и счастливые каникулы. Увидимся в кино!

Отметим, что в начале сентября поклонники случайно встретили Тома Круза в горах, куда он приземлился с парашютом. В этот момент он снимался в очередной опасной сцене для сиквела “Миссия невыполнима”.

Большинство трюков для своих фильмов Круз выполняет самостоятельно. Так, для съемок в первом “Топ Гане” 1986 года актер научился профессионально управлять воздушным транспортом, и на премьеру продолжения блокбастера “Топ Ган: Мэверик” в этом году прилетел на вертолете, чем изрядно обескуражил всех присутствовавших. А в 2021-м актер и вовсе выступил настоящим героем и совершил экстренную посадку на территории частного дома в Уорикшире. В качестве компенсации за доставленные неудобства Круз прокатил на вертолете детей хозяйки коттеджа.

А в начале октября стало известно, что Том Круз станет первым актером, вышедшим во время съемок в открытый космос, а также первым гражданским лицом, совершившим выход за пределы космической станции.