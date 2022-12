Дженнифер Лопес и Бен Аффлек спели дуэтом на рождественской вечеринке

Новый год и Рождество — пора чудес, и романтический музыкальный дуэт Бена Аффлека и Джей Ло, определенно, входит в их число. На днях счастливые супруги вместе исполнили песню Джона Ледженда “By Christmas Eve” на своей рождественской вечеринке, где также присутствовали Джейн Фонда, Пола Абдул, Ванесса Хадженс и другие звездные друзья пары, и произвели настоящий фурор. Также отдельно от мужа певица выступила с праздничными песнями “It’s The Most Wonderful Time of the Year” и “Jingle Bells” в джазовой аранжировке.

53-летняя Дженнифер блистала на мероприятии в золотисто-зеленом закрытом вечернем платье, которое дополнила экстравагантным бриллиантовым колье и массивными серьгами, в то время как 50-летний Бен, отрастивший густую бороду, выбрал черный классический костюм и простую футболку в тон.

Отметим, что к праздникам Джей Ло начала готовиться еще в начале месяца. В своем личном блоге она показала фанатам эффектный монохромный образ, который выбрала на Рождество.

Этим летом Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились аж дважды. Сначала, 16 июля, они тайно расписались в Лас-Вегасе, а позже закатили трехдневное торжество в поместье Аффлека в Райсборо, штат Джорджия. Напомним, что познакомились влюбленные в начале 2000-х, но тогда до алтаря так и не дошли. Об их болезненном разрыве в те годы певица откровенно рассказала в недавнем интервью музыкальному журналисту Зейну Лоу.

Недавно стало известно, что Джей Ло готовит к релизу новый альбом под названием “This Is Me… Now” — это будет первая полноформатная пластинка певицы за последние 9 лет.