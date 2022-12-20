Повредивший космический корабль «Союз» микрометеорит был запущен с территории США

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своём Telegram-канале результаты собственного расследования повреждения «Союза МС-22».

Как оказалось, микрометеорит, который пробил обшивку корабля, был запущен с территории США за несколько часов до инцидента.

Эксперт сообщил, что сам в свободное время проводил наблюдения с помощью подзорной трубы, а затем связался с Национальным космическим центром и нашёл подтверждения своим догадкам.

– По данным средств объективного контроля, с мыса Канаверел в ночь на 15 декабря была запущена ракета, с которой в верхних слоях атмосферы в сторону нашего «Союза» выпустили до 30 микрометеоритов. Это диверсия и американцы должны за неё ответить, – написал Рогозин.

В ближайшее время Москва предъявит официальные требования к Вашингтону оплатить ремонт космического корабля, а также компенсировать моральный вред экипажу.

Ряд видных российских политологов уже призвали объявить США террористическим государством и запретить американцам летать в космос.

– Это операция ЦРУ, которая была организована для дискредитации Роскосмоса. Такие террористические акты не должны оставаться без ответа, пора начать называть вещи своими именами и официально объявить США космическими террористами, – заявил в эфире телеканала «Россия-24» депутат Михаил Делягин.

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