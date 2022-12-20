Населен призраками: жуткая история о демоне Капитолия

Многие из нас скорее всего знают страшные истории из разных уголков мира. Однако в США есть жуткая легенда, в которую верят и дети, и взрослы. Удивительно, но ее рассказывают не во время походов, сидя у костра, а на заседаниях Конгресса, то есть американского парламента.

Легенда о демоне Капитолия настолько популярна, что о ней пишет даже ведущий научный журнал National Geographic. Речь идет о потустороннем коте, который способен вырастать до размеров слона и пугать сотрудников законодательного органа.

Кот-демон по прозвищу DC якобы появляется в здании Конгресса перед самими страшными событиями в истории США. Его видели в Капитолии еще в позапрошлом веке, когда началась Гражданская война. Легенда гласит, что нечисть перепугала посетителей в 1929 и в 1963 году.

В эти годы произошли страшные истории. Первый связан с крахом фондовой биржи, после чего в США началась Великая депрессия. Во втором случае кот-демон стал предвестником убийства президента Джона Кеннеди.

Ни для кого не секрет, что во всем мире кошкам приписывают сверхъестественные способности. Однако в США верят, что сам Капитолий населен призраками. Потустороннюю силу в здании американского парламента в свое время искали самые авторитетные журналисты, поэтому жуткой легенде о DC посвящено множество расследований.