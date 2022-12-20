 

Как у Пугачевой: вдова Этуша похвасталась своим роскошным замком сказочной принцессы

20.12.2022, 11:22, Разное
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Владимир Этуш прожил более 40 лет в Гранатном переулке в центре Москвы. Но был у него и любимый загородный дом в поселке Долгиниха Мытищинского района.
Здесь, недалеко от Истры, артист жил почти 20 лет, проведя последние годы именно тут.

Особняк из цилиндрических бревен был построен по проекту самого Этуша, с учетом всех его пожеланий. Например, он очень хотел, чтобы просторная веранда выходила прямо на участок, чтобы по дорожке среди берез можно было легко дойти до канала имени Москвы. А отопительная система в доме была сделана по проектам старых деревенских мастеров, она отапливает дом без насоса — самоциркуляцией.

Программа “Идеальный ремонт” несколько раз устраивала тут переделки – в итоге появилась беседка, была отремонтирована кухня и проведена чудесная ландшафтная реконструкция.

Сегодня в этом, напоминающем роскошный замок сказочной принцессы, доме живет вдова актера – Елена Этуш. На своей странице в запрещенной в России социальной сети она разместила фотографию украшенных к Новому году комнат. Тут и елка, и игрушечные сани с подарками, и праздничные ленты. Все – с большим вкусом.

Повсюду в доме портреты Владимира Этуша – в виде картин, тарелок, панно… После его смерти вдова ничего не меняла, не убирала. Ее дорога каждая вещь, которая напоминает о днях большой любви и огромного счастья…

“Как у Пугачевой!” – восхищаются люди шикарными интерьерами в доме вдовы. Хотя у Елены Этуш все в доме намного уютнее, теплее и человечнее.


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