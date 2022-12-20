Скандалы: Золотые стройки

Как живёт один из руководителей Минжилполитики Подмосковья Агаев, задержанный за коррупцию

Фактически всю минувшую неделю в комплексе зданий Правительства Московской области в Красногорске оперативники МВД и ФСБ проводили обыски и выемки документов. По данным следствия, начальник Управления координации деятельности Министерства жилищной политики МО Вагиф Агаев организовал преступную группу, чтобы системно брать взятки за незаконное согласование строительства жилых и нежилых объектов.

Пока в материалах дела упоминается 40 крупных девелоперов и 20 бизнесменов, которые могли получить документы и разрешения с помощью взяток.

Следователи полагают, что эта схема в Министерстве жилищной политики работала уже несколько лет.

Пока предполагаемой группировке инкриминируют два эпизода легализации незаконных построек в Горках Ленинских за взятку в восемь миллионов рублей. Но следователи готовятся выдвинуть новые обвинения.

Суд уже избрал пятерым фигурантам меру пресечения. Вагифа Агаева отправили на ближайшие два месяца в СИЗО. Его предполагаемые сообщники — сотрудница отдела выдачи разрешений Министерства жилищной политики Данара Терехова и глава Управления государственной и муниципальной службы Администрации губернатора Московской области Вячеслав Малышев — будут под домашним арестом. Чиновникам предъявлены обвинения по самой тяжкой — шестой — части статьи 290 УК РФ — «Вымогательсто и получение взятки за незаконные действия группой лиц в особо крупном размере на госдолжности». Максимальное наказание — до 15 лет заключения со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Ещё двум фигурантам инкриминируется часть 4 статьи 291.1 «Посредничество во взяточничестве, совершённое в особо крупном рамере». Наказание по этой статье — до 12 лет лишения свободы.

Квартира в центре Москвы и арендный бизнес в Сочи

Агаев считается в подмосковном правительстве образцово-показательным работником. Почти каждый год (начиная с 2004-го) его поощряют грамотами и благодарностями за хорошую службу. Он сам похвастал об этом в своих соцсетях.

Как выяснил Лайф, Агаев живёт в кирпичном доме на улице Краснопролетарской вблизи Садового кольца, между Оружейным сквером и садом «Эрмитаж». У него там трёшка стоимостью свыше 35 млн рублей.

Совершеннолетняя дочь и сын-школьник Агаева зарегистрированы в трёхкомнатной квартире в высотке на бульваре Дмитрия Донского у опушки лесного массива экопарка «Северное Бутово». На вторичке за аналогичную жилплощадь попросят около 18 млн рублей.

Полтора года назад жена Агаева продала через портал «Авито» за 22,4 млн рублей малогабаритную студию в сочинском ЖК бизнес-класса «Рич хаус». Это исторический центр Адлера, триста метров до моря.

Без недвижимости в Сочи семья не осталась. С 2021 года подмосковный чиновник сдаёт апартаменты в ещё более престижном жилом комплексе — «Сорренто парк» — в 250 метрах от моря. Это видно по его сообщениям в чате собственников. Такая недвижимость обойдётся в сумму свыше 30 млн рублей, сдавать в месяц её можно примерно за пять тысяч в сутки.

Раньше Вагиф Агаев ездил на иномарках Alfa Romeo, Volkswagen Golf, Honda Civic и Mitsubishi Outlander. Сейчас на его жену зарегистрирован кроссовер Mercedes GLE. Сам чиновник предпочитает передвигаться на служебных автомобилях. По его номеру телефона парковались принадлежащие ГБУ МО «Автохозяйство» BMW 5-й серии, Тoyota Camry и Ford Focus.

Вагиф Агаев ведёт соцсети с 2011 года. Всё это время он постоянно путешествует: иногда с семьёй, иногда один. Чиновник объездил всю Европу, посетил чемпионат мира по футболу в Бразилии.

Как живёт задержанный за коррупцию высокопоставленный кадровик

По той же статье, что и Агаева, подозревают Вячеслава Малышева, руководителя Управления государственной и муниципальной службы Администрации губернатора Московской области. Формально Малышев не мог заниматься вопросами недвижимости — это не его должностные обязанности. Но он кадровик, от которого зависит карьера других чиновников.

Вячеславу Малышеву 44 года. Он родом из мордовского посёлка Чамзинка. Живёт в трёхкомнатной квартире в Красногорске. Цена такой жилплощади не более 10 млн рублей. Там же прописаны тёща и тесть Малышева. У родителей супруги ещё есть скромные дача и участок в Можайской деревне Балобново.

Возможно, Вячеслав Малышев умело скрывает свои активы. Его жена Елена Джурко сохранила девичью фамилию и под ней вошла в 2018 году в резерв Главного управления Гостройнадзора МО. Сейчас Джурко числится на сайте областного правительства сразу на двух должностях: она начальник финансово-организационного отдела уполномоченного по защите прав предпринимателей и руководитель кадров Управления содержания территорий МО.

Малышев и Джурко познакомились в начале нулевых, когда оба пришли работать в торговую компанию «АСБ-Рейтинг». Этот бизнес имел долговую нагрузку до 1,9 миллиарда рублей, принадлежал кипрскому офшору и был закрыт налоговиками из-за сокрытия неверно указанных сведений в отчётности.

До 2018 года Малышев ездил на автомобиле Opel Insignia, после пересел на новый внедорожник Mitsubishi Pajero Sport.

Что известно о задержанных чиновницах

Следователи подозревают в посредничестве во взятках 47-летнюю Ольгу Дегтяреву, главу отдела градостроительных планов земельных участков Минжилполитики. Четыре года назад она уже упоминалась в похожем коррупционном скандале. Дело затихло, а чиновница стала осторожнее. В Сети есть только одна её фотография — на аватаре мессенджера. На снимке — эффектная женщина.

Дегтярева прописана в панельке в Нахабине. Эта недвижимость по стоимости едва тянет на 10 млн рублей.

Однако, судя по порталу «Авито», где чиновница продавала дорогостоящие аксессуары и запчасти для автомобиля Mercedes, её фактическое место проживания другое. Где-то рядом со столичным метро «Фили». Возможно, это клубный дом «Фили парк» в Багратионовском проезде. Когда этот элитный ЖК достраивали, Ольга Дегтярева спешно распродавала мебель в Нахабине. Когда достроили, она начала публиковать объявления о продаже вещей уже по его адресу.

Ценник на недвижимость в ЖК «Фили парк» превышает 300 тысяч рублей за квадрат.

По мнению силовиков, участницей коррупционной схемы была и главный аналитик отдела выдачи разрешений на строительство Минжилполитики 31-летняя Данара Терехова. В 2015 году она была аспирантом кафедры городского кадастра Государственного университета по землеустройству. Родом из Невинномысска. Её муж — из Новороссийска. Жили в Обнинске, потом переехали в новостройку в подмосковном посёлке Лопатино. Цена такой недвижимости — около 10 млн рублей.

Под домашним арестом по подозрению в посредничестве также находится некая Мария Королёва. О ней известно лишь, что она замначальника Управления подготовки документации по планировке территории объектов жилого назначения Мособлархитектуры.

У чиновника в родне может быть Миша Бентли

В деле фигурирует экс-глава Управления обеспечения строительства объектов жилого назначения Минжилполитики Максим Петрунин. У него в квартире прошли обыски. Но меру пресечения ему не избирали. У него есть старший брат — депутат совета Люберец Михаил Петрунин. В телефонных книгах других людей он значится как Миша Феррари, Миша Бентли и Миша Катераяхты.

Максиму Петрунину 35 лет, женат, есть ребёнок. Он прописан в панельной высотке на улице Профсоюзной у Коньковских прудов в Москве. Там у него двушка стоимостью свыше 22 млн рублей.

Максим Петрунин — член двух сообществ жильцов ЖК «Фридом». Его супруга состоит в двух группах ближайшей школы. Речь идёт о престижных высотках на Шелепихинской набережной, 10 минут до Серебряного Бора, 15 — до «Москвы-Сити». Квадрат стоит 400–500 тыс. рублей.

Максим Петрунин любит дорогие машины: у него были седаны Mercedes СLS 500 и Audi A7, внедорожник BMW X5. Его супруга ездила на флагмане BMW Х7 и паркетнике Volkswagen Touareg.

Вопросы к Минжилполитики

Из шестерых фигурантов дела сразу четверо — сотрудники Минжилполитики. По данным силовиков, Агаев делил взятки не только между предполагаемыми сообщниками, но и среди других людей, которых сейчас устанавливают. Министр Инна Федотова пока не комментирует происходящее.

А вопросы у следствия могут появиться и к другим руководителем Минжилполитики. Недавно в расследованиях Лайфа была упомянута полная тёзка замминистра Ольга Иванникова, которая могла сдавать владелице Wildberries Татьяне Бакальчук роскошный особняк в Переделкине за два миллиона рублей в месяц. Стоимость домов здесь доходит до 500 млн. Настолько дорогой недвижимости нет ни у кого из фигурантов уголовного дела.

Евгений Пережогин

Оригинал материала: “Лайф”