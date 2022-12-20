Зима – время ярких необычных колготок: как их носить и с чем сочетать, чтобы выглядеть стильно

Яркие и необычные колготки станут одним из модных трендов 2023 года. Разноцветные модели из плотных волокон особенно актуальны зимой. Они не только согревают, но и украшают ваш образ. Но многие женщины не знают, как вписать эти яркие изделия в свой стиль. В статье мы расскажем, как носить красочные колготки и с чем их сочетать, чтобы выглядеть элегантно и привлекательно.

Подчеркните тона вашей одежды

Интересный способ вписать колготки в свой образ – это сочетать их с уже имеющейся цветовой гаммой одежды. Например, вы можете подбирать их под принт платья. Это поможет вам создать красочный и целостный образ.

Вы может дополнить свой образ яркой обувью, которая будет соответствовать по цвету колготкам или тону рисунка на одежде.

Добавьте яркости в черный образ

Цветные колготки с рисунком или без него помогут вам добавить больше красок в черный ансамбль. Они станут акцентной деталью вашего наряда.

Например, вы можете сочетать маленькое черное платье с разноцветными колготками с цветочным рисунком в розовых и синих тонах. У вас получится веселый и стильный образ. Чтобы он не выглядел слишком пестрым, подбирайте обувь под цвет платья.

Подчеркните цвет одежды

Вы можете подобрать колготки под цвет однотонного предмета одежды. На фото ниже вы видите короткое бирюзовое платье, которое скомбинировано с солнцезащитными очками и колготками такого же оттенка. Голубые тона разбавлены желтым пальто и коричневыми ботинками, что делает образ более интересным и разнообразным.

Чтобы создать такой образ, вам необязательно использовать бирюзовый цвет. Найдите в своем гардеробе однотонную вещь и подберите под нее колготки такого же цвета.

Дополните цветовую гамму наряда

Вы можете выбрать такой тон колготок, который не совсем соответствует вашей одежде, но все же дополняет ее цветовую гамму.

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На фото ниже вы видите образ, созданный в розовых тонах. К нему отлично подошли бы колготки цвета фуксии, под тон блузки. Но вместо этого наряд дополнен фиолетовыми колготками, которые подчеркивают нежно-розовые оттенки юбки и пальто.

На другом фото образ в вишневых и оранжевых тонах удачно дополнен красными колготками.

Под тон аксессуаров

Вы можете подобрать колготки под цвет аксессуаров. Они могут соответствовать тону головного убора, сумки или шарфа. Если вы любите красить волосы в яркие и необычные оттенки, то вы можете использовать эти цвета и для колготок.

На фото ниже вы видите подобные образы в нежно-пастельных тонах. Вы можете использовать подобные сочетания с любыми цветами, в том числе и с яркими.

Однотонный образ

Вы можете использовать цветные колготки для создания монохромного образа. На фото ниже вы видите яркие фиолетовые колготки, которые сочетаются с пальто, шарфом и сумочкой светло-сиреневого цвета. Белые сапоги и шапка подчеркивают свежесть и нежность пастельной цветовой гаммы.

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Чтобы создать монохромный образ, вам необязательно стремиться к тому, чтобы все вещи были строго одинакового тона. Вы можете использовать разные оттенки одного цвета. В любом случае, это поможет вам удачно вписать колготки в свой стиль.

Эффектный образ с брюками

Обычно женщины носят колготки с платьями или юбками. Попробуйте поэкспериментировать и создать эффектный образ с брюками. Яркие колготки внесут больше яркости в ваш костюм. Но в этом случае вам необходимо тщательно подбирать вещи по цвету.

На фото ниже вы видите пример такого удачного сочетания. Яркие желтые колготки скомбинированы с коричневыми брюками в крупную клетку. Ансамбль дополнен бежевым пиджаком, солнцезащитными очками в “черепаховой” оправе, а также сумкой и обувью цвета красного кирпича. Такие сочетания оттенков позволяют создать изысканный, но смелый образ.

Под цвет блузки

В образе на фото ниже снова используются яркие желтые колготки. Они подобраны под тон принта на блузке. Желтый цвет разбавлен синим джинсовым платьем-сарафаном. Такое сочетание оттенков позволяет создать яркий и экстравагантный образ.

Если вы хотите повторить этот образ, то используйте однотонное платье-сарафан любого цвета. Подберите под него блузку с принтом в тон колготкам. Обратите внимание на то, чтобы она гармонировала по цвету с сарафаном.

Клетчатые колготки с однотонным нарядом

Вы можете сделать колготки единственным узорчатым элементом в вашем наряде. На фото ниже показан пример такой комбинации. Розовая блузка и черное кожаное платье-сарафан сочетаются с цветовой гаммой рисунка колготок.

Этот наряд выглядел бы привлекательно и без колготок. Но их узор придает дополнительную глубину всему образу. Этот принт не перегружает ансамбль, а гармонично сочетается с каждой его деталью.

Заключение

Разноцветные колготки сделают ваш облик ярким и запоминающимся. Не бойтесь включать эту красочную вещь в свой гардероб. Если вы сможете удачно и гармонично сочетать колготки с другими вещами, то они украсят ваш образ, добавив в него больше цвета.