 

Новые коктейли – для поклонников нишевой парфюмерии

20.12.2022, 10:30, Разное
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Floraïku в Tokyo Sushi (Москва)

Вникнуть в тонкий смысл хайку, послушать аромат I see the clouds go by от Floraïku, попробовать коктейль – так через слова, вкусы и ароматы можно прикоснуться к многогранной и самобытной азиатской культуре. В парфюме звучат абсолю черной смородины и цветов вишни, оттененные белым мускусом. А в двух коктейлях от Ярослава Киндзерского – алкогольном и безалкогольном – им вторят та же черная смородина, кампари, саке и юдзу или черная смородина, роза, безалкогольный биттер и вермут. При заказе одного из них вы получаете в подарок миниатюру аромата и
20% скидку во всех проектах Molecule, бутиках Creed, diptyque, Vilhelm Parfumerie и Byredo.

 

Vilhelm Parfumerie в Champ Bistro (Москва)

До 31 декабря здесь можно попробовать коктейль Body Paint, вдохновленный одноименным ароматом нишевого французского бренда Vilhelm Parfumerie. При заказе коктейля вы получите в подарок парфюмерную миниатюру и карту на скидку во всех бутиках Molecule. А при чеке от 10 000 руб. в магазине по соседству, на Неглинной, в Champ Bistro вас будет ждать бесплатный коктейль Body Paint.

 

4 парфюмерных бренда в ресторане Lou Lou (Москва) 

Уже известная завсегдатаям ресторана бархатная коробочка с восемью сэмплами к зиме стала синей. Вам нужно по аромату духов, к которым добавились нишевые Empathy от The House of Oud, Mango Skin от Vilhelm Parfumerie, Indus от Ormonde Jayne и Tamarindo от Memo, выбрать себе новый коктейль.

 

Vilhelm Parfumerie в Cibo (Екатеринбург)

Лимитированный коктейль Basilico & Fellini вдохновлен одноименным ароматом нишевого бренда. Базилик, ромашка, фиалка и хвойно-травяные ноты джина перекликаются с фужерно-фруктовой композицией от Vilhelm Parfumerie. Миниатюра аромата и карта на 20% скидки во все офлайн- и онлайн-магазинах Molecule прилагаются.

 

Hermetica в 0.75 please (Красноярск)

Получивший «Пальмовую ветвь’2022» как лучший бармен России, Михаил Поэтов создал супербодрящий коктейль по мотивам аромата Greenlion Hermetica. Его вдохновили кардамон, можжевельник и базилик, которые он усилил травяным ликером, бузиной, кордиалом базилик-лайм и джином на фейхоа. При заказе этого зеленого чуда вам дарят миниатюру Greenlion – чтобы было что сравнивать.

 


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