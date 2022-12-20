 

FT: Посол США в НАТО обвинила Россию и КНР в обмене стратегиями, нацеленными на ослабление альянса

20.12.2022, 10:11, Новости дня
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Американский посол при НАТО Джулианн Смит обвинила Россию и Китай в обмене «набором стратегий», нацеленных на ослабление членов альянса, и призвала западные столицы активизировать усилия по защите от Москвы и Пекина, сообщили СМИ.

Как сообщила Смит в интервью Financial Times, Россия и Китай делятся набором средств, которые должны вызывать беспокойство у НАТО, поскольку «нет сомнений» в том, что эти страны работают над «расколом» партнеров по альянсу, передает РИА «Новости».

Ранее обозреватель газеты Politiko Лили Байер заявила, что политика НАТО в отношении Китая вызывает разногласия стран-членов альянса, среди приоритетов у них значатся два противоречащих пункта – сдерживание Пекина и сохранение связей с ним.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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