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20.12.2022, 10:11, Новости дня
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В новых субъектах Российской Федерации сформированы территориальные органы Роспотребнадзора. Приказ подписан руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, сообщила пресс-служба ведомства.

По сообщению пресс-службы, опубликованном на сайте ведомства, приказом предусмотрено создание четырех новых управлений – по Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), по Херсонской и Запорожской областям. Руководители управлений наделены полномочиями главных государственных санврачей соответствующих регионов.

В ведомстве добавили, что в четырех новых субъектах также созданы центры гигиены и эпидемиологии, обеспечивающие исполнение полномочий управлений по поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто станет новой властью на освобожденных территориях Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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