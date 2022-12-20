 

Представительство ДНР: Офис Международного комитета Красного Креста в Донецке якобы поврежден в результате обстрела ВСУ

20.12.2022, 10:11, Новости дня
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Офис Международного комитета Красного Креста (МККК) получил повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск Калининского района Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По сообщению представительства, повреждения получил офис МККК по улице Капитана Ратникова, передает ТАСС.

Ранее омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец обвинил Международный комитет Красного Креста (МККК) в том, что представители организации не приехали на границу с неподконтрольной Киеву территорией, чтобы добиться от РФ доступа к военнопленным в Еленовке, и призвал к ликвидации МККК.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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