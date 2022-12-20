Шикарный особняк посреди пустыни: американская рок-звезда показала свой дом

Американская рок-звезда Мэтт Сорум, который когда-то вместе с группойGuns N ‘Roses собирал полные залы, к 62 годам все же стал примерном семьянином. Всего год назад у популярного барабанщика родилась дочьЛу Эллингтон Сорум. И в честь этого события музыкант обзавелся семейным гнездышком, которое назвал в честь дочери – La Maison de Lou.

Впрочем, звездная недвижимость впечатляет отнюдь не оригинальным названием. По сути роскошный особняк расположен прямо посреди пустыни в Палм-Спрингс. Конечно, она давно застроена, однако скалистые пейзажи, коричневый песок и обилие кактусов создают невероятную атмосферу.

Мэтт Сорум нанял для организации интерьера и экстерьера модного дизайнера. Необходимо было выделить дом эпохи 60-х годов из общего пространства. Внешнего его покрасили в белый, во дворе, под пальмами установили мягкие диваны тоже белого цвета. На территории организовали зону отдыха с бассейном и биокамином.

Американская рок-звезда выбрала для внутренней отделки природные материалы. Для пола использовали белоснежную плитку. Камин облицевали крупным камнем. В гостиной поставили дизайнерскую мебель, фотографии которой опубликовал портал AD.

Кухня выполнена из металлических элементов бронзового цвета и деревянных конструкций с тростниковой обивкой. Американская рок-звезда уверена, что столешница из серого кварцита никогда не испачкается.

Огромная кровать в супружеской спальне обшита мохером горчичного цвета. Ее Мэтт Сорум привез из прежнего дома. Основная ванная комната отделана мрамором. Смесители выполнены из черного металла.