 

Россия и Индия создадут независимый танкерный флот (возможно)

20.12.2022, 9:35, Разное
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Россия и Индия намерены создать собственный независимый танкерный флот. Это поможет Москве и Дели обрести независимость от других стран в транспортировке нефти.

Власти РФ работают над осуществлением масштабного проекта в сотрудничестве с Индией. Из-за введенных против РФ санкций со стороны стран Запада, возможности транспортировки нефти из РФ усложнились. Собственный флот из танкеров для перевозки решил бы эту проблему. Для реализации планов Москвы и Дели необходима слаженная работа представителей обоих государств.

Таким шагом РФ расширит базу потребителей своих природных ресурсов и сократит потерю прибыли из-за санкционного давления. По мнению множества политологов, собственный флот танкеров крайне важен для любой страны, чьи границы примыкают к водным путям. При том, что «Большая семерка» в начале месяца ввела потолок стоимости на нефть из РФ, с азиатскими государствами отношения Москвы остались прежними. При этом если стандартный режим сохранился в торговле с Китаем, то для рынка остальных стран необходимо найти новые пути реализации ископаемых.

Частные компании сейчас приобретают в РФ нефть марки ESPO, как пишет Международное энергетическое агентство, закупки Дели на данный момент выросли 36 раз и составляют порядка 1.08 миллиона баррелей в сутки. В КНР эта цифра достигает 830 тысяч баррелей за тот же период. Всего в Азию РФ отправляет 2,5 миллиона баррелей, увеличить объемы реализации природных ресурсов можно за счет новых путей транспортировки. Своя флотилия поможет избежать потерь и увеличить объемы продаж, соответственно, это приведет к новым поступлениям в бюджет страны. При этом по заявлению министра иностранных дел Индии, в Дели намерены ориентироваться на лучшие из доступных предложений, не ограничиваясь поставщиками исключительно из России.


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